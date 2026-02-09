Kuru viņa sargā? Epstīna noziegumu līdzdalībniece Maksvela spītīgi klusē un atsakās "iegāzt" ietekmīgos draugus.
Amerikāņu finansista un notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna ilggadējā kompanjone un uzticības persona Gileina Maksvela atteikusies liecināt ASV Kongresa Uzraudzības komitejai, pirmdien paziņoja komitejas priekšsēdētājs Džeimss Komers.
Republikāņu kongresmenis sacīja, ka uzklausīšanā aiz slēgtām durvīm Maksvela, "kā jau bija gaidāms", izmantojusi ASV konstitūcijas piektā papildinājuma tiesības, kas ļauj viņai atteikties atbildēt uz jautājumiem, kas varētu viņu inkriminēt.
"Tas, protams, ir ļoti sarūgtinoši," sacīja kongresmenis. "Mums bija daudz jautājumu, ko uzdot par viņas un Epstīna pastrādāto noziegumu, kā arī jautājumi par iespējamiem līdzdalībniekiem," viņš piebilda.
Vaicāts, vai uz Maksvelu ir izdarīts spiediens, lai viņa klusētu, Komers atbildēja: "Man nav ne jausmas." Saskaņā ar mediju informāciju Maksvela sēdē piedalījās virtuāli.
Maksvela izcieš 20 gadu cietumsodu par cilvēku tirdzniecības seksuālai izmantošanai. Viņa tika atzīta par vainīgu jaunu sieviešu un meiteņu sagādāšanā Epstīnam.
Saskaņā ar ASV mediju ziņām viņa tiek turēta cietumā Teksasā. Gileina Maksvela ir nelaiķa britu preses magnāta Roberta Maksvela meita.