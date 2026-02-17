Epstīna ēna pār Losandželosas olimpiskajām spēlēm: pilsētas mēre aicina atkāpties organizatoru komitejas vadītāju Vasermanu
Losandželosas mēre Karena Besa vēlas, lai 2028. gada vasaras olimpisko spēļu organizatoriskās komitejas prezidents Keisijs Vasermans atkāpjas pēc tam, kad viņa vārds ir minēts dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiālos.
Besa intervijā raidsabiedrībai CNN pauda vilšanos par to, ka olimpisko spēļu organizatori joprojām atbalsta Vasermanu, lai gan pirms divdesmit gadiem viņam bijusi koķeta elektroniskā pasta sarakste ar Epstīna līdzzinātāju Gileinu Maksvelu.
Vairākas Losandželosas amatpersonas šomēnes aicināja Vasermanu atkāpties, taču pašvaldības vadītāja līdz šim atteicās paust savu nostāju, sakot, ka lēmums jāpieņem 2028. gada olimpisko spēļu valdei. Taču tagad Besa saka, ka, viņasprāt, Vasermanam ir jāatkāpjas.
Losandželosas olimpisko spēļu valde 11. februārī izteica atbalstu organizatoriskās komitejas prezidentam.
Pagājušajā nedēļā Vasermans paziņoja, ka saistībā ar kritiku par saraksti ar Maksvelu pārdos savu dibināto sporta un izklaides aģentūru "Wasserman".
Starptautiskā Olimpiskā komiteja otrdien norādīja, ka Losandželosas spēļu organizatoriem ir jāizlemj par Vasermana atrašanos amatā. Saistībā ar Epstīna skandālu 51 gadu vecajam Vasermanam nav izvirzītas nekādas apsūdzības.
Pagājušajā mēnesī, atvainojoties par notikušo, Vasermans teica, ka viņa sarakste ar Maksvelu notikusi, pirms publiski kļuva zināms par viņas noziegumiem. Vasermans paskaidroja, ka 2002. gadā pēc bijušā ASV prezidenta Bila Klintona fonda uzaicinājuma ar Epstīna privāto lidmašīnu devās humānās palīdzības misijā uz Āfriku.
Viņa aģentūra ir zaudējusi klientus saistībā ar e-pastiem Maksvelai. Starp tiem ir dziedātāja Šapela Roana un ASV sieviešu futbola leģenda Ebija Vambaha.
Vasermans savā vēstījumā aģentūras darbiniekiem teica, ka viņa saskarsme ar Maksvelu un Epstīnu bija ierobežota un viņš nožēlo šos e-pastus. Publiskotajos dokumentos redzams, ka viņš Maksvelai rakstīja: "Es visu laiku domāju par tevi. Ko man jādara, lai redzētu tevi ciešā ādas apģērbā?"
Maksvelai ir piespriests 20 gadu cietumsods par cilvēku tirdzniecību seksuālai izmantošanai. 2021. gadā viņa tika atzīta par vainīgu jaunu sieviešu un meiteņu piegādāšanā Epstīnam. ASV Tieslietu ministrija pagājušajā mēnesī publicēja jaunāko tā saukto Epstīna lietu arhīvu - vairāk nekā trīs miljonus dokumentu, fotogrāfiju un video, kas saistīti ar izmeklēšanu par dzimumnoziedznieku Epstīnu, kurš 2019. gadā nomira apcietinājumā.