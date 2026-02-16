"Starlink" darbības pārtraukšana traucē okupantu dronu elites vienības "Rubikon" operācijām
"Starlink" darbības pārtraukšana jau traucē Krievijas "Rubikon" elites dronu vienības īsa un vidēja darbības rādiusa triecieniem, tieši tā, kā prognozēja ISW. Ukrainas bezpilota sistēmu spēki saskaras ar citu problēmu.
Ukrainas un "SpaceX" centieni bloķēt neatļautus "Starlink" termināļus Ukrainā jau traucē Krievijas elitārās "Rubikon" centra dronu vienības darbību, apstiprinot iepriekšējās prognozes, ka šis solis pasliktinās Krievijas dziļo triecienu spējas, liecina ASV Kara pētījumu institūta (ISW) dati. Ukrainas dronu brigādes komandieris BBC Ukrainas dienestam pastāstīja, ka Krievijas spēkiem, visticamāk, būs nepieciešami aptuveni seši mēneši, lai atrastu alternatīvu "Starlink".
Tā kā dažas dienas pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma ceturtās gadadienas abas armijas ir kļuvušas ļoti atkarīgas no "Starlink" frontes līnijas sakariem un dronu operācijām. Krievija to izmantoja, uzstādot nelikumīgi iegūtus termināļus uz trieciendroniem, lai uzbruktu mērķiem dziļi Ukrainas aizmugurē — līdz "SpaceX" februāra baltais saraksts apturēja neatļautu piekļuvi, traucējot Krievijas komandvadību un kontroli visā frontes līnijā.
"Rubikon" klusē par triecienu vietām
Krievijas "Rubikon" centrs progresīvām bezpilota tehnoloģijām bija izmantojis "Starlink" termināļus, lai paplašinātu savu dronu darbības rādiusu un uzbruktu mērķiem dziļi aiz Ukrainas frontes līnijām. Vienība regulāri publicēja videoierakstus savā "Telegram" kanālā, atzīmējot konkrētas frontes līnijas un aizmugures ciematus, ko skāra tās triecieni. Tas pēkšņi mainījās pēc 4. februāra, kad "SpaceX" 1. februārī bloķēja nereģistrētus "Starlink" termināļus Ukrainā, norāda ISW.
Kopš tā laika "Rubikon" ir turpinājis publicēt informāciju par triecieniem frontes līnijā, bet atteicies no visas konkrētās atrašanās vietas informācijas, "kas liek domāt, ka "SpaceX" lēmums ierobežot Krievijas spēku piekļuvi "Starlink" 1. februārī ir negatīvi ietekmējis "Rubikon" triecienu kampaņu," norāda ISW.
Seši mēneši, lai atrastu risinājumu
Ukrainas bezpilota sistēmu brigādes komandieris BBC Ukrainas dienestam pastāstīja, ka Krievijas spēki, visticamāk, pavadīs aptuveni sešus mēnešus, meklējot alternatīvu "Starlink". Krievijas spēki, īpaši "Rubikon", paļāvās uz "Starlink" termināļiem, lai paplašinātu dronu darbības rādiusu un radītu kaujas lauka gaisa pārtveršanas efektus, uzbrūkot tālāk Ukrainas aizmugurei, tālu aiz kontaktlīnijas.
Ukrainas bezpilota sistēmu spēki saskaras ar atšķirīgu ierobežojumu
Kamēr Krievijas "Rubikon" centrs koncentrējas tikai uz triecieniem pret Ukrainas loģistiku un operatīvo aizmuguri, Ukrainas bezpilota sistēmu spēki saskaras ar sarežģītāku misiju. Ukrainas komandieris norādīja, ka tie nevar nodoties tikai aizmugures uzbrukumiem. Bezpilotu sistēmu spēkiem arī jāvelta laiks un resursi, lai palīdzētu Ukrainas kājniekiem noturēt frontes līniju un atvairīt Krievijas sauszemes uzbrukumus.
5. februārī, kad "Starlink" aizliegums kļuva plaši zināms un Krievijas avoti sāka ziņot par to, cik traucējoši tas ir viņu militārajiem spēkiem, ISW novērtēja, ka "Ukrainas centieni slēgt Krievijas spēku piekļuvi "Starlink" termināļiem, visticamāk, ietekmēs Krievijas BAI (kaujas lauka gaisa aizturēšanas, — red.) centienus, neļaujot Krievijas spēkiem veikt šos triecienus tādā pašā tempā un dziļumā kā iepriekšējās nedēļās".