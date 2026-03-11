Latvieši NHL: Merzļikins pārpēj Girgensonu, Balinskis uzvarētā spēlē trīs reizes met pa vārtiem, Šilovs "Penguins" zaudējumā paliek rezervistos
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē atvairīja 16 pretinieku metienus, viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" pārpējot Zemgusa Girgensona komandu Tampabejas "Lightning". Ulvis Balinskis Floridas "Panthers" uzvarā trīs reizes meta pa vārtiem, bet Artūrs Šilovs Pitsburgas "Penguins" zaudējumā palika rezervistos.
"Blue Jackets" ar 5:2 pārspēj "Lightning"
"Blue Jackets" izbraukumā ar 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) pārspēja "Lightning". Elvis Merzļikins atvairīja 16 no 18 pretinieku metieniem, atvairot 88,9% raidījumu. "Lightning" rindās Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons laukumā pavadīja 12 minūtes un 21 sekundi, izdarīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus un nopelnīja divu minūšu noraidījumu. Girgensona lietderības koeficients bija -1. "Blue Jackets" Austrumu konferences turnīra tabulā ar 76 punktiem 64 spēlēs ieņem devīto vietu, bet "Lightning" ar ar 82 punktiem 63 spēlēs ir trešajā vietā.
"Panthers" ar 4:3 pārspēj "Red Wings"
"Panthers" mājās ar 4:3 (1:0, 0:2, 3:1) pārspēja Detroitas "Red Wings". Ulvis Balinskis laukumā pavadīja 15 minūtes un 49 sekundes, trīs reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu ripu un zaudēja vienu ripu. Balinska lietderības koeficients bija -1. Austrumu konferences turnīra tabulā "Panthers" ar 67 punktiem 64 spēlēs ieņem 13.vietu.
"Penguins" ar 4:5 piekāpjas "Hurricanes"
Latvijas vārtsargam Artūram Šilovam paliekot uz rezervistu soliņa, "Penguins" izbraukumā ar 4:5 (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1) piekāpās Karolīnas "Hurricanes". "Penguins" Austrumu konferences turnīra tabulā ar 79 punktiem 64 spēlēs ieņem piekto vietu.