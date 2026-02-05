"Frontē ir katastrofa!" Krievijā histērija par "Starlink" ierobežošanu un sekām okupantu armijai
Krievijas karaspēks frontē ir sācis saskarties ar plaši izplatītām sakaru kļūmēm, un propagandisti runā par termināļu "izslēgšanu".
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs pirmdien pateicās ASV uzņēmējam Īlonam Maskam par viņa kompānijas "SpaceX" veiktajiem pasākumiem, lai neļautu Krievijas armijai izmantot satelīta interneta sistēmu "Starlink" karā pret Ukrainu. Masks ir aicinājis "Starlink" satelīta interneta lietotājus Ukrainā reģistrēt savus termināļus.
Nesen Amerikas Kara pētījumu institūts publicēja ziņojumu, ka Krievijas militārie spēki arvien vairāk izmanto "Starlink", lai veiktu triecienus ar tālas darbības droniem Ukrainas teritorijā.
Saistībā ar "Starlink" problēmām frontē Krievijas armijā ir izcēlusies panika. Krievijas sabiedriskās grupas un Z militārie korespondenti masveidā raksta, ka visi termināļi "pēkšņi aptumšojās", sakari ir pasliktinājušies un vienību vadība un kontrole frontē ir sabrukusi.
"Telegram" kanāli, kas ir pietuvināti Krievijas varas iestādēm, norāda, ka situācija Krievijas armijā ir sasniegusi katastrofas robežu, un dažos apgabalos ir apturētas uzbrukuma operācijas.
"Kas notiktu, ja mēs tagad uzbruktu rūpnīcām, kas ražo "Starlink"? Ja mēs veiktu triecienu no orbītas, tas nebūtu selektīvs, tāpēc arī mūsu satelīti tiktu iznīcināti," jautāja putinists un reizē arī atbildēja.
Kas notika?
Okupanti raksta, ka Krievijas karaspēks ir "zaudējis visu vadību un kontroli" un ka uzbrukumi daudzās vietās ir apstājušies. Ukrainas bruņotie spēki saskārās ar grūtībām galvenokārt tur, kur lietotāji nespēja savlaicīgi iesniegt datus privāto termināļu pārbaudei. Lielākie Krievijas kanāli ar simtiem tūkstošu abonentu apvaino "Starlink" uzņēmumu un kritizē Kremli par pilnīgu uzticēšanos amerikāņu tehnoloģijām. Tikmēr krieviem nav izdevies izveidot savu sistēmu.
Krievijai trūkst tehnoloģiju
Gadiem ilgi Kremlis runāja par "pašpietiekamību" un "karu pret visu NATO", taču praksē tas bija atkarīgs no ārvalstu sakaru infrastruktūras. Tiklīdz tehnoloģiskais krāns tika aizgriezts, kļuva skaidrs, ka okupantiem nav drošs plāns B, bet vadība un vienības nekavējoties zaudēja reakcijas ātrumu un koordināciju.