ASV pie Hormuza šauruma iznīcinājušas 16 Irānas mīnu licēju kuģus
ASV armija pie Hormuza jūras šauruma iznīcinājusi 16 Irānas mīnu licējus kuģus, kas plānoja mīnēt šo naftas un gāzes pārvadājumiem svarīgo ūdensceļu, kas šobrīd karadarbības dēļ ir praktiski ir slēgts.
"ASV spēki 10. martā likvidēja daudzus Irānas karaflotes kuģus, tai skaitā 16 mīnu licējus pie Hormuza šauruma," platformā "X" paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), pievienojot videomateriālu, kurā redzams, kā kuģiem trāpa raķetes vai citi šāviņi un tie eksplodē.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien brīdināja Irānu par bezprecedenta militārām sekām gadījumā, ja tā mīnētu Hormuza šaurumu, pēc Teherānas solījuma nepieļaut Persijas līča naftas transportēšanu caur šo šaurumu.
"Es ar gandarījumu ziņoju, ka dažu pēdējo stundu laikā mēs esam trāpījuši un pilnīgi iznīcinājuši 10 neaktīvus mīnu licējus kuģus, un tiem sekos citi!" Tramps pavēstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social". "CENTCOM" vēlāk paziņoja, ka iznīcināto mīnu licēju skaits ir pieaudzis līdz 16.