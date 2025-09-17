Kaunpilna izgāšanās! Žurnālisti atraduši, kur slēpjas mītiskā Krievijas "dronu specvienība" - tas paveikts, pateicoties propagandistu nevīžībai
Pateicoties Krievijas propagandista Vladimira Solovjova publicētam video, medijs "Radio Liberty" atklājis, kur slēpjas mītiskā Krievijas "dronu specvienība" "Rubicon".
"Rubicon" nodarbojas ar bezpilota lidaparātu centralizētu iegādi, taktiku izstrādi un ieviešanu, kā arī bezpilota lidaparātu operatoru apmācību. Centrs tika izveidots pēc Krievijas Aizsardzības ministra Andreja Belousova rīkojuma 2024. gada augustā un tas aktīvi iesaistās karā Ukrainā. Līdz šim vienības atrašanās vieta tika turēta slepenībā, tomēr nu, pateicoties propagandista Vladimira Solovjova video, žurnālistiem izdevies noskaidrot precīzu tā atrašanās vietu.
Lai gan propagandists video šķietami centās "būt piesardzīgs" un liela daļa video redzamo objektu kadros bija aizmigloti, medijs "Radio Liberty" spēja video identificēt metāla lūkas ar tehniskām atverēm, kā arī plakātu statīvus un piepūšamus šķēršļus dronu pilotēšanas apmācībai. Tāpat medijs identificēja zīmes virs ieejām labierīcībās, un kolonnu ar paneļiem, skaļruņiem un citu aprīkojumu.
Iegūtie dati liecina, ka "Rubicon" izvietots Krievijas Aizsardzības ministrijas parkā, izstāžu centra "Patriot" telpās, kurā tam ir atvēlēta D un C zāle. Saskaņā ar pētījumu, centrs minētajā vietā darbojas vismaz kopš 2024. gada septembra. Šāds secinājums tika veikts, pamatojoties uz izstāžu centra „Patriot” publiski pieejamo kalendāru, kurā aizvadītā gada rudenī tika iekļautas ziņas, ka telpās septiņas dienas nedēļā visa gada garumā norisināsies „Zinātniski pasākumi (UPMIiSP MO)”.
UPMIiSP ir saīstinājums no nosaukuma "Padziļināto starpsugu pētījumu un speciālo projektu departaments". Šo departamentu vada Jevgēņijs Šmirins, kurš Solovjova vizītes laikā "Rubicon" vienībā viņu pavadīja. Bet pašu izstāžu centru vada pulkvedis Sergejs Budņikovs.
Jāpiemin, ka jau maijā šim centram trāpīja Ukrainas drons ar nosaukumu "Ļutij".
Ukrainas militārpersonas atzīmē, ka vienība regulāri plāno uzbrukumus Ukrainas aprīkojumam un valsts Bruņoto spēku dronu operatoru pozīcijām. Bet vienības nosaukums "Rubicon" saistīts ar vienu no slavenākajiem brīžiem senās Romas vēsturē, kas iezīmē punktu, no kura vairs nav atpakaļceļa. Proti, tas saistāms ar 49. gadu pirms mūsu ēras, kad Jūlijs Cēzars šķērsoja Rubikona upi, lai uzsāktu karu ar Romu.