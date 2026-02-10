Krievu okupanti ar draudiem liek ukraiņu gūstekņu ģimenēm reģistrēt "Starlink" termināļus
Krievijas puse šantažē ukraiņu karagūstekņu ģimenes, pieprasot reģistrēt uz sava vārda Krievijas armijas izmantotos "Starlink" termināļus, otrdien pavēstīja Ukrainas Karagūstekņu jautājumu koordinācijas štābs.
Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar ASV uzņēmumu "SpaceX" izdevies atslēgt nelegālos "Starlink" termināļus, teikts štāba paziņojumā.
"Ar to palīdzību agresorvalsts armija organizēja sakaru nodrošināšanu armijas vienībām un droniem kamikadzēm, kas nodarīja ievērojamus postījumus aizmugurē," norāda štābs. "Meklējot izeju no sarežģītās situācijas, okupanti pievērsās gūstekņu ģimenēm. Ir reģistrēti gadījumi, kad izteikti draudi un pieprasīts oficiāli reģistrēt "Starlink" termināļus uz sava vārda," teikts paziņojumā.
"Oficiāli reģistrējot ienaidnieka termināli, ir viegli identificēt personu, kas to izdarījusi, jo šī procesa laikā jāapliecina sava identitāte. Ienaidnieks izmanto ģimeņu neaizsargātību. Ukraiņu liktenis viņiem ir vienaldzīgs - viņiem tas ir vienreizējas izmantošanas resurss," skaidro štāba pārstāvji.
"Gadījumā, ja terminālis tiek izmantots, lai vadītu dronus, kas iznīcina infrastruktūru un laupa dzīvības, fakts, ka termināli ir reģistrējis Ukrainas pilsonis, ir pamats kriminālatbildībai," brīdina štābs.
Ja tiek saņemti piedāvājumi vai draudi ar prasību reģistrēt termināļus uz sava vārda vai tiek izteikta jebkāda cita veida šantāža, iedzīvotājiem jāsazinās ar koordinācijas štābu un drošības struktūrām.
Pirmie "Starlink" termināļi Krievijas armijā sāka parādīties 2023. gada otrajā pusē.
Tie lielākoties ir "pelēkie" termināļi, kas iegādāti un kontrabandas ceļā ievesti no trešām valstīm.
Ukrainas Aizsardzības ministrija februāra sākumā vienojās ar "SpaceX" par nelegālo termināļu atslēgšanu.