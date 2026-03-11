Trešdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Gaiss iesils līdz +14 grādiem
Trešdien vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz +14 grādiem.
Rīta pusē Kurzemē un Latgalē novērots īslaicīgs lietus
Trešdienas rītā lielā Latvijas daļā saglabājas skaidrs laiks, vairāk mākoņu ir Kurzemē un Latgalē, kur atsevišķās vietās īslaicīgi līst, liecina meteoroloģiskā informācija. Daļā valsts nav nokusis sniegs, vietām Sēlijā un Dienvidlatgalē saglabājas vairāk nekā desmit centimetrus bieza sniega kārta. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Vietām Kurzemē dūmaka. Gaisa kvalitāte galvenokārt viduvēja.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -2,7 grādiem Madonā līdz +4,3..+4,8 grādiem Kolkā, Ainažos, Jēkabpilī un Rēzeknē. Rīgā pūš dienvidu vējš ar ātrumu trīs četri metri sekundē, gaisa temperatūra +1 grāds lidostā un +4 grādi pilsētas centrā.
Dienā gaiss iesils līdz +14 grādiem
Dienas laikā palielināsies mākoņu daudzums, bet Latgalē dienā būs mazāk mākoņu nekā no rīta. Dažviet īslaicīgi līs - nokrišņi galvenokārt gaidāmi Kurzemē, sākot ar pēcpusdienu. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Rīgā pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi un gaisa temperatūra sasniegs +13 vai +14 grādus.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem 11. marta siltuma rekords galvaspilsētā ir +11,7 grādi 1997. gadā, bet visas valsts rekords ir pērn Daugavpilī sasniegtie +14,9 grādi. Atkāpjoties anticiklonam, atmosfēras spiediens Latvijā pazeminājies līdz 1012-1017 hektopaskāliem jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +8,6 grādiem Bauskā līdz +16,4 grādiem Mērsragā, kur - tāpat kā Rūjienā, Skrīveros un Stendē - tika pārspēts ne tikai 10. marta, bet arī mēneša pirmās dekādes siltuma rekords. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10. martā bija aptuveni +20 grādi daudzās valstīs, tai skaitā Vācijā un Ukrainas rietumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -19 grādi Somijas ziemeļos un -26 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.