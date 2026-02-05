Solovjovs iesaka uzbrukt rūpnīcām, kas ražo "Starlink", un sadedzināt savus satelītus
Kremļa propagandists Solovjovs sāka runāt par uzbrukumu Amerikas Savienotajām Valstīm, uzreiz atceroties, ka šāds solis sadedzinātu Krievijas satelītus, taču tas viņu neapturēja.
5. februārī kļuva zināms, ka, reaģējot uz Krievijas armijas pilnīgu "Starlink" satelīta interneta termināļu slēgšanu frontē, Vladimirs Solovjovs aicināja Donaldu Trampu piezvanīt Īlonam Maskam.
Ukraiņu brīvprātīgais Sergejs Sternenko savā "Facebook" lapā ievietoja video ar krievu propagandista paziņojumu. "Un klusi, mierīgi paskaidrot, ka vajadzētu atjēgties," norādīja propagandists. Solovjovs, kuru personīgi apbalvoja pats Putins, neapstājās pie tā, skaļi pārdomājot tēmu par uzbrukumu Īlona Maska rūpnīcām. "Kas notiktu, ja mēs tagad uzbruktu rūpnīcām, kas ražo "Starlink"? Ja mēs veiktu triecienu no orbītas, tas nebūtu selektīvs, tāpēc arī mūsu satelīti tiktu iznīcināti," jautāja putinists un reizē arī atbildēja.
Vladimirs Solovjovs lielāko daļu savu izteikumu sniedz monologa veidā, kas nozīmē, ka viņš nepieļauj sarunu biedra, oponenta un līdz ar to arī iebildumu klātbūtni. Putina rupors min tikai faktus, kas atbilst viņa viedoklim, apzināti nepieminot faktu, ka uzbrukums ASV rūpnīcām, visticamāk, izraisītu atbildes triecienu, kas atstātu Krieviju bez interneta. Vladimira Solovjova absurdo priekšlikumu rezultāts būtu tāds, ka viņš pats vairs nevarētu publicēt savus skandalozos izteikumus.