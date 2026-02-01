"SpaceX" apturējis Krievijas pretlikumīgo "Starlink" izmantošanu pret Ukrainu, paziņojis Masks
Tehnoloģiju magnāts Īlons Masks paziņojis, ka viņa uzņēmuma "SpaceX" apturējis Krievijas iespējas izmantot "Starlink" interneta sistēmu, ko krievi izmantoja, lai vadītu tālās darbības dronus, kas izmantoti uzbrukumos Ukrainas teritorijā.
“Izskatās, ka pasākumi, ko veicām, lai apturētu Krievijas neautorizēto Starlink izmantošanu, ir bijuši efektīvi. Dodiet ziņu, ja nepieciešams darīt vēl ko vairāk,” vietnē "X" norādīja Īlons Masks.
Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs ceturtdien paziņoja, ka Ukraina sadarbojas ar "SpaceX", lai apturētu Krievijas iespējas izmantot "Starlink" interneta sistēmu Krievijas dronu vadībai, pēc tam kad Kijiva atklāja, ka šī tehnoloģija izmantota Krievijas tālās darbības dronos uzbrukumu laikā. “Rietumu tehnoloģijām ir jāturpina palīdzēt demokrātiskajai pasaulei un aizsargāt civiliedzīvotājus. Tās nedrīkst tikt izmantotas terorismam un pilsētu iznīcināšanai,” vietnē "X" pauda Fjodorovs.
Neraugoties uz Maska domstarpībām ar Ukrainas amatpersonām par viņa skatījumu uz karu ar Krieviju, Ukrainas bruņotie spēki joprojām paļaujas uz desmitiem tūkstošiem "Starlink" terminālu, kas nodrošina sakarus kaujas laukā un atsevišķās dronu misiju vadībās.