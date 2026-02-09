Okupanti Ukrainā meklē nodevējus, kuri par samaksu būtu gatavi reģistrēt "Starlink" termināļus
Ukraiņiem, kuri piedalīsies Krievijas shēmās nelegāli reģistrēt "Starlink" termināļus, draud 15 gadu cietumsods līdz mūža ieslodzījumam, brīdina Ukrainas aizsardzības tehnoloģiju konsultants.
Krievijas spēki mēģina savervēt Ukrainas pilsoņus nelegālai "Starlink" termināļu reģistrācijai, izmantojot valdības pakalpojumu centrus, piedāvājot samaksu līdz 10 000 grivnām (aptuveni 200 eiro) par dalību shēmā, ziņo Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks tehnoloģiju jautājumos Serhijs "Flash" Beskrestnovs.
Vervēšanas kampaņa notiek pēc tam, kad "SpaceX" 5. februārī pēc saskaņošanas ar Ukrainas amatpersonām bloķēja daļu termināļu, ko izmantoja Krievijas karaspēks. Satelīta interneta piekļuve ir kļuvusi kritiski svarīga Krievijas militārajām operācijām, nodrošinot reāllaika dronu video pārraidi un saziņu starp uzbrukuma grupām un komandcentriem.
"Nodevēji pamatoti vilcinās, jo mēs salīdzināsim no ienaidnieka sagūstīto "Starlink" skaitu ar datiem no administratīvajiem pakalpojumu centriem, un šie "vieglas naudas cienītāji" saņems 15 gadus vai mūža ieslodzījumu, ja viņu "Starlink" izraisīs cilvēku nāvi," sacīja Beskrestnovs.
Krievijas militārie blogeri turpina atzīt termināļu bloķēšanas ietekmi uz kaujas operācijām. 8. februārī viens militārais blogeris apgalvoja, ka Krievijas vienībām dažādos frontes sektoros ir sakaru problēmas un tām nepieciešami radio un satelīta aprīkojuma ziedojumi. Cits raksturoja bloķēšanu kā "ārkārtīgi neveiksmīgu", norādot, ka, lai gan "gudri" komandieri ir radījuši alternatīvus sakaru līdzekļus, izprotot riskus, kas saistīti ar paļaušanos uz "Starlink", Krievijas spēkiem joprojām nav nekā līdzvērtīga, lai pilnībā aizstātu sistēmu. Militārais blogeris apgalvoja, ka Krievijas spēki tagad veic visus sakarus "uz zemes".
Ukrainas varas iestādes var pārbaudīt termināļu īpašumtiesību informāciju un atklāt nelegālas reģistrācijas shēmas, cenšoties novērst ienaidnieka tehnoloģijas izmantošanu. Pēc piekļuves zaudēšanas dažām "Starlink" daļām Krievijas spēju koordinēt vienības un vadīt dronus ir ievērojami ierobežotas.
Pēc nereģistrēto "Starlink" termināļu bloķēšanas frontes līnijās ir novērots Krievijas uzbrukuma operāciju samazinājums. Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs apstiprināja, ka "baltajā sarakstā" iekļautie termināļi turpina darboties, kamēr Krievijas termināļi ir bloķēti.
Pēc Ukrainas lūguma "SpaceX" ieviesa pretpasākumus savā "Starlink" satelītsakaru sistēmā, un daži lietotāji jau saskaras ar pagaidu ierobežojumiem, kuru mērķis ir uzlabot drošību. ASV Kara pētījumu institūts (ISW) iepriekš lēsa, ka Krievijas spēkiem tuvākajā laikā būs grūti uzturēt kaujas lauka gaisa aizkavēšanas kampaņu līdzšinējā augstās intensitātes līmenī, ja vien tie neatradīs veidus, kā apiet ierobežojumus, vai neizstrādās jaunus tehnoloģiskus risinājumus, kas aizstātu "Starlink".