Krievijas armijā "Starlink" atslēgšanas rezultātā arvien biežāk tiek fiksēti "draudzīgās uguns" gadījumi
Līdz 2026. gadam Krievija aktīvi importēja civilos "Starlink" satelīta interneta termināļus, izmantojot "pelēkās" shēmas, lai tos izmantotu karā pret Ukrainu.
Nereģistrēto "Starlink" satelīta interneta termināļu slēgšana Ukrainā ir novedusi haosā Krievijas okupācijas armiju, izraisot jaunus "draudzīgās uguns" incidentus, ziņo Ukrainas partizānu kustība "Atesh".
"Atesh" norāda, ka gandrīz visi "Starlink" termināļi Krievijas okupācijas armijas vienībās pēdējās dienās ir sabojājušies, pamudinot Krievijas sakaru speciālistus izvietot rezerves sakaru kanālus. Taču Krievijas sakaru speciālisti, lai cik ļoti censtos, nespēj aktivizēt rezerves sakaru kanālus, savukārt Krievijas armijas vienību radiostacijas traucē savas elektroniskās karadarbības sistēmas. Tā rezultātā ir nopietni traucēta Krievijas okupācijas karaspēka vadība un kontrole, kas jau ir izraisījusi negatīvas sekas.
Sakaru trūkuma dēļ ir reģistrēti vairāki "draudzīgās uguns" incidenti starp ienaidnieka grupējumiem. Zaporižjas sektorā Krievijas okupanti atklāja uguni viens uz otru, kā rezultātā gāja bojā 12 iebrucēji. Līdzīgi incidenti ir notikuši arī citos frontes posmos.
Krievija slepenu shēmu ietvaros aktīvi importēja civilos "Starlink" satelīta sakaru termināļus izmantošanai karā pret Ukrainu. Krievijas dronus, ko darbina "Starlink", ir grūti notriekt, jo tie lido nelielā augstumā un ir izturīgi pret elektronisko karadarbību. Tomēr 2026. gada janvāra beigās amerikāņu uzņēmums "SpaceX" sāka bloķēt Ukrainā nereģistrētus "Starlink" termināļus.
Zīmīgi, ka arī Ukrainas Aizsardzības spēki aktīvi izmanto "Starlink", bet oficiāli, tāpēc "SpaceX" tos neatspējo. Nereģistrētu "Starlink" termināļu bloķēšana Ukrainā ir novedusi pie tā, ka Krievijas okupanti vairs nevar tos izmantot. "Atesh" ziņo, ka viņu sakari frontē ir pilnībā traucēti, un droniem ir problēmas. Šī situācija ir izdevīga Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Ja Krievijas okupācijas armijas vadība ir gandrīz pilnībā zaudējusi kontroli pār savu karaspēku, Ukrainas bruņotajiem spēkiem tas ir ātri jāizmanto, pretējā gadījumā ienaidnieks drīz var atrast jaunus sakaru kanālus. Z blogeri jau iepriekš cēla trauksmi par Ukrainas "pelēko" "Starlink" satelīttermināļu bloķēšanu.
"Kas notiktu, ja mēs tagad uzbruktu rūpnīcām, kas ražo "Starlink"? Ja mēs veiktu triecienu no orbītas, tas nebūtu selektīvs, tāpēc arī mūsu satelīti tiktu iznīcināti," jautāja putinists un reizē arī atbildēja.