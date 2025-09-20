VIDEO: Ukrainas droni netālu no Doneckas iznīcina Krievijas armijas elitārās "Rubicon" vienības bāzi
Ukrainas bruņotie spēki veiksmīgi uzbruka Krievijas bruņoto spēku elitārās "Rubicon" vienības bāzei okupētajā Donbasa daļā.
Ukrainas Aizsardzības spēki izsekoja un iznīcināja Krievijas bruņoto spēku elitārās "Rubicon" vienības atrašanās vietu, kas specializējas dronu izmantošanā karadarbībā. Triecienā tika izmantoti FP-2 droni ar kaujas galviņu, kas sver vairāk nekā 100 kg.
Operācijas videoierakstu 19. septembrī publicēja ietekmīgais Ukrainas OSINT projekts "KiberBoroshno".
Okupantu objekts tika atklāts Ukrainskas ciematā, okupētajā Doneckas apgabala daļā. Ēkai, kurā slēpās Krievijas dronu operatori, uzbruka četri FP-2 droni. Tā tika praktiski iznīcināta.
Trieciens tika koriģēts un ierakstīts no gaisa ar izlūkošanas dronu.
Šajā triecienā cietušo Krievijas karavīru skaits tiek noskaidrots.
Svarīgi atzīmēt, ka "Rubicon" ir jauna elites Krievijas vienība. Tā tika izveidota 2024. gada augustā pēc Krievijas aizsardzības ministra Andreja Belousova rīkojuma. Tā specializējas kaujas operācijās, izmantojot bezpilota lidaparātus, tostarp FPV dronus, izlūkošanai, uguns koriģēšanai un mobilo un stacionāro mērķu apkarošanai. Vienība kalpo kā tehnoloģiskais un personāla centrs, apmācot operatorus, testējot un ieviešot inovācijas bezpilota sistēmās.
Jāpiemin, ka nesen izgāšanos piedzīvoja Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs, kurš savā video netieši atklāja, kur slēpjas Krievijas dronu specvienība "Rubicon". Tas liecināja, ka "Rubicon" izvietots Krievijas Aizsardzības ministrijas parkā, izstāžu centra "Patriot" telpās. Jau maijā šim centram trāpīja Ukrainas drons ar nosaukumu "Ļutij".
Ukrainas militārpersonas atzīmē, ka vienība regulāri plāno uzbrukumus Ukrainas aprīkojumam un valsts Bruņoto spēku dronu operatoru pozīcijām. Bet vienības nosaukums "Rubicon" saistīts ar vienu no slavenākajiem brīžiem senās Romas vēsturē, kas iezīmē punktu, no kura vairs nav atpakaļceļa. Proti, tas saistāms ar 49. gadu pirms mūsu ēras, kad Jūlijs Cēzars šķērsoja Rubikona upi, lai uzsāktu karu ar Romu.
Ukrainas FP-2 trieciendrons
FP-2 ir Ukrainā izstrādāts trieciena bezpilota lidaparāts, kura īpašības ļauj veikt tālas darbības rādiusa gaisa triecienus. Tas ir aprīkots ar jaudīgu kaujas galviņu, kas sver aptuveni 105 kg, tā darbības rādiuss ir līdz 200 km, un tas var precīzi mērķēt un pielāgot uguni no gaisa, izmantojot izlūkošanas dronus. FP-2 ir FP-1 evolūcija: uzlabota trieciena jauda un lielāka autonomija.