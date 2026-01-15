Eiropa "rāda zobus": pēc Trampa draudiem Francija sūta karavīrus uz Grenlandi
Francija pēc Dānijas lūguma sūta karavīrus uz Grenlandi, pievienojoties citiem Eiropas sabiedrotajiem militārajās mācībās Arktikā, ceturtdien paziņojis Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Makrons platformā "X" paziņoja, ka pirmie Francijas karavīri ir ceļā un ka tiem sekos vēl citi.
Arī Vācijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka nosūtīs militārpersonas uz Grenlandi, norādot, ka šīs komandas mērķis būs izpētīt pamatnosacījumus iespējamam militārajam atbalstam Dānijai drošības garantēšanā reģionā.
Makrons norādīja, ka Francija piedalīsies Dānijas organizētajās kopīgajās mācībās "Operation Arctic Endurance", kurās piedalīsies arī Zviedrija un Norvēģija.
Trešdien Tramps savā platformā "Truth Social" paziņoja, ka Grenlandei jānonāk Savienoto Valstu rokās. "Nekas mazāks par to nav pieņemams," viņš piebilda.
Makrons trešdien brīdināja, ka jebkurš drauds Eiropas sabiedrotā suverenitātei radīs bezprecedenta sekas. Francija cieši uzrauga situāciju un paziņoja, ka rīkosies, pilnībā solidarizējoties ar Dāniju.