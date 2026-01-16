Trampa izvēlētais vēstnieks ar "jociņu" sanikno Islandi: "Mēs esam nākamie amerikāņu ēdienkartē?"
Kopš ASV prezidenta Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā tās diplomātijas stils ir būtiski mainījies, kļūstot izteikti agresīvāks pat pret saviem sabiedrotajiem. It kā nepietiktu ar Kanādu, Dāniju un Grenlandi, nu pienākusi kārta ar vāji slēptiem draudiem aizvainot arī Islandi.
Iceland is concerned about America’s growing territorial ambitions, after POLITICO reported that Donald Trump’s nominee for ambassador to this country Billy Long joked that North Atlantic island will be the 52nd U.S. state.https://t.co/YasZ6VMNGY— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 15, 2026
Trampa izvirzītais kandidāts ASV vēstnieka amatam Islandē, bijušais ASV kongresmenis Billijs Longs, ceturtdien bija spiests atvainoties par nicīgo “jociņu”, kas bija vērsts pret valsti, kurā viņš grasās pārstāvēt ASV. Ja vairs nevienu neizbrīna ne paša Trampa, ne viņa padoto un propagandistu izteikumi par Kanādu vai Grenlandi kā ASV “51. štatu”, tad Islandei šāda veida “laipnības” bija jaunums.
Kā vēstīja “Politico”, ASV Kongresa Pārstāvju palātā Longs otrdien uz likumdevēju jociņu par Trampa īpašā sūtņa Grenlandes jautājumos Džefa Lendrija kļūšanu par Grenlandes gubernatoru atbildēja, ka sevi saskata kā “ASV 52. štata” – Islandes – gubernatoru.
Ņemot vērā ASV agresīvo uzstājību uz savām īpašumtiesībām uz Dānijai piederošo autonomo teritoriju Grenlandi, šāds “jociņš” nepaskrēja garām Islandes valdības uzmanībai. Ceturtdienas rītā Islandes Ārlietu ministrija vietējiem medijiem apstiprināja, ka ir sazinājusies ar ASV vēstniecību Reikjavīkā, lūdzot sniegt skaidrojumu par Longa izteikumiem. Turklāt Islandē sākta parakstu vākšana oficiālai petīcijai, aicinot Islandes ārlietu ministri Torgerduru Katrīnu Gunnarsdotiru atteikties pieņemt Longu vēstnieka amatā.
Intervijā vietējam laikrakstam MBL valdošās partijas “Viðreisn” pārstāvis Sigmars Gudmundsons paziņoja, ka Longa izteikumi jāuztver nopietni un tie liecina par fundamentālu necieņu pret mazo valstu suverenitāti, tos saistot ar pašreizējām diskusijām par Grenlandes nākotni. “Nav šaubu, ka mazai valstij, kāda ir Islande, tas ir ļoti nopietni. Mums jāsaprot, ka visi drošības argumenti, kurus ASV izsaka attiecībā uz Grenlandi, tikpat labi attiecas arī uz Islandi,” viņš sacīja.
Portālam “Arctic Today” Longs taisnojās, ka tas viss esot tīrs sīkums. “Tur nebija nekā nopietna. Es biju kopā ar cilvēkiem, kurus nebiju saticis trīs gadus, un viņi jokoja par Džefu Lendriju kā Grenlandes gubernatoru, un tad sāka jokot arī par mani. Ja kāds to uztvēra kā aizvainojošu, tad es atvainojos,” sacīja Longs.
Viņš piebilda, ka neesot bijis informēts par reakciju Islandē vai ministrijas lūgumu sniegt komentāru. Longs sacīja, ka spēj saprast šādu reakciju, īpaši ņemot vērā saspringto diplomātisko situāciju ASV, Dānijas un Grenlandes attiecībās, tomēr uzskata, ka tie bijuši joki un tos nevajadzētu uztvert nopietni. “Es atvainojos, un tas ir mans vienīgais komentārs. Es ceru strādāt kopā ar Islandes iedzīvotājiem, un atvainojos, ka tas tika uztverts šādi. Es biju draugu lokā, un tur nebija nekā nopietna,” viņš sacīja.