Šodien 13:11
Mierīgāk nekļūst: Dānija plāno sūtīt karavīrus uz Grenlandi
Dānija stiprinās militāro klātbūtni tās autonomajā teritorijā Grenlandē, trešdien pavēstīja Dānijas aizsardzības ministrs Troelss Lunds Poulsens.
"Mēs turpināsim stiprināt savu militāro klātbūtni Grenlandē, bet mēs arī vēl vairāk koncentrēsimies NATO ietvaros uz to, lai rīkotu vairāk mācību, un uz lielāku NATO klātbūtni Arktikā," paziņojumā apliecināja ministrs.
Dānija "turpina dialogu ar saviem sabiedrotajiem par jaunām un pastiprinātām darbībām 2026. gadā", piebilda ministrs.
ASV prezidents Donalds Tramps un Baltā nama pārstāvji vairākkārt pauduši, ka Grenlandei būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots militārs spēks.
ASV arī pārmet Dānijai, ka tā Grenlandes aizsardzību pametusi novārtā.
Šodien Baltajā namā gaidāmas ASV un Dānijas amatpersonu sarunas par Grenlandes jautājumu.