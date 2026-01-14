Tramps beidzot skaidri pasaka, kāpēc par katru cenu vēlas pārņemt Grenlandi
ASV prezidents Donalds Tramps ir izteicis jaunus paziņojumus par savām teritoriālajām pretenzijām uz Grenlandi, apstiprinot plānus par salas pārņemšanu.
Viņš paziņoja, ka, ja ASV to neizdarīs, to paveiks Krievija vai Ķīna. "Un es nepieļaušu, ka tas notiek," viņš uzsvēra.
Tramps piebilda, ka vēlētos virzīties diplomātiskā ceļā un noslēgt darījumu, "bet vienā vai otrā veidā Grenlande būs mūsu." Viņš arī norādīja, ka runa ir par iegādi, nevis nomu vai īstermiņa īpašumtiesībām.
"Un ja mēs to neizdarīsim, tad to izdarīs Krievija vai Ķīna," sacīja Tramps.
Viņš arī noniecinoši izteicās par Grenlandes aizsardzības spējām, paziņojot, ka "viņu aizsardzība – tās ir divas suņu kamanas".
Atbildot uz jautājumu, vai iespējamā Grenlandes pārņemšana varētu ietekmēt NATO, ASV prezidents pieļāva tādu iespēju, taču uzsvēra: "Viņiem mēs esam daudz vajadzīgāki nekā viņi mums."
"Man patīk NATO. Vienkārši interesanti – ja mums tiešām vajadzētu NATO, vai viņi būtu blakus? Ziniet, mēs tērējam daudz naudas NATO, un es neesmu pārliecināts, ka viņi būtu blakus," viņš piebilda.
Trampa plāni attiecībā uz Grenlandi – jaunākās ziņas
Iepriekš tika ziņots, ka Apvienotā Karaliste ved sarunas ar Eiropas sabiedrotajiem par iespējamu militāro spēku izvietošanu Grenlandē. Šis solis iecerēts kā drošības stiprināšana Arktikā un kā atbilde uz ASV prezidenta Donalda Trampa bažām.
Tāpat piecu politisko partiju līderi Grenlandes parlamentā apvienojušies kopīgā nostājā un pieprasījuši ASV atstāt salu mierā. Kopīgajā paziņojumā partiju līderi norāda, ka Grenlandes iedzīvotāji nevēlas kļūt par amerikāņiem.