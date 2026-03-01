Tagad arī RAKUS veic operāciju, kas būtiski samazina insulta risku
Austrumu slimnīcā pirmo reizi veikta sirds kreisā priekškambara austiņas slēgšana, kas būtiski samazina insulta risku. Globāli šī operācija nav nekāds jaunums, citur pasaulē tādas veic jau apmēram desmit gadus. 360 TV Ziņas devās noskaidrot vairāk.
Laba ziņa sirds slimību pacientiem – Austrumu slimnīcā pirmo reizi veikta sirds kreisā priekškambara austiņas slēgšana, kas būtiski samazina insulta risku.
Stāsta paciente Dzintra, kam veikta šī operācija: “Man bieži bija, ka es samaņu zaudēju. Gandrīz vai katru dienu. Un es esmu pat vairākas reizes atslēgusies. Bet tagad tiešām es ļoti labi jūtos. Man normalizēja to asinsspiedienu, tas man arī bija augsts. Tās sāpes visas, tās mani vairs tagad nemoca.”
Dzintra ar sirds kaitēm cīnījās vairākus gadus. Taču nu viņa ir viena no pirmajām divām pacientēm, kurai Austrumu slimnīcā veikta sirds kreisā priekškambara austiņas slēgšanas operācija. Neregulāras sirdsdarbības dēļ šajā vietā mēdz veidoties trombi un tas rada insulta risku.
Visbiežāk cilvēkiem ar šo kaiti būtu jālieto asinis šķidrinoši medikamenti. Tomēr ne visiem tos atļauts lietot.
RAKUS Sirds un asinsvadu slimību klīnikas vadītājs Artis Kalniņš skaidro: “Ir pacienti, kuriem tas var draudēt ar asiņošanu, tāpēc šādiem pacientiem viena no ārstēšanas metodēm ir nobloķēt vietu, kur visbiežāk veidojas trombi. Tā ir sirds priekškambara austiņa - ievietojot tur speciālu ierīci, lai šie trombi nebūtu, lai pacientam nedraudētu insults.”
Šādas procedūras jau ilgstoši veic Stradiņa slimnīcā, tagad arī Austrumu slimnīcā – un ieguvēji ir pacienti, jo pakalpojums kļūst pieejamāks.