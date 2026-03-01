Eiduka izcīna 18. vietu Pasaules kausa sacensībās skiatlonā
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka svētdien Zviedrijā Pasaules kausā distanču slēpošanā izcīnīja 18. vietu 20 kilometru skiatlonā.
Pēc puses no distances klasiskajā stilā Eiduka bija trešā desmita sākumā, bet brīvajā stilā latvietei izdevās pakāpties par trīs pozīcijām. Cīņā par 17. pozīciju latviete finišā mazliet piekāpās kanādietei Liliānai Ganjonai, abām finišējot 56 minūtēs un 45,1 sekundē.
Ciešā cīņā par medaļu sadali uzvaru svinēja norvēģiete Heidi Venga, kura par sekundes desmitdaļu pārspēja amerikānieti Džesiju Diginsu un par deviņām desmitdaļām - zviedrieti Frīdu Kārlsoni. Uzvarētājas finiša laiks bija 54 minūtes un 42,8 sekundes.
Eiduka finišēja divas minūtes un 2,3 sekundes pēc uzvarētājas. Sacensībās startēja 47 slēpotājas.
Vīriešiem savu dominanci arī pēc olimpiskajām spēlēm turpina norvēģis Juhanness Klēbo, kurš uzvarēja ar finišu 48 minūtēs un 41,8 sekundēs. Arī pārējās divas vietas uz goda pjedestāla norvēģiem - Haralls Āmunnsens zaudēja septiņas sekundes desmitdaļas, bet Martins Nīengets atpalika vēl vienu sekundes desmitdaļu.
Sestdien sprintā brīvajā stilā Eiduka iekļuva izslēgšanas cīņās un sasniedza 14. pozīciju.
Sezonas noslēgumā notiks arī Pasaules kausa sacensības Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.