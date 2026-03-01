Katrs trešais vīrietis piedzīvo grūtības, bet palīdzību meklē retais
Latvijā tikai 14% vīriešu, saskaroties ar mentālās veselības problēmām, ir meklējuši profesionālu palīdzību, liecina sociālās kampaņas "Tavs klusums nav spēks" rīkotāju un pētījumu kompānijas "Norstat" veiktā vīriešu aptauja.
Aptaujas rezultāti liecina, ka katrs trešais vīrietis atzīst, ka pēdējā gada laikā piedzīvojis mentālās veselības grūtības. Kā biežākos emocionālos izaicinājumus, ar kuriem pēdējā gada laikā ir saskārušies, aptaujātie Latvijas vīrieši min nogurumu un emocionālu izsīkumu. To apstiprinājuši 54% respondentu.
Vēl 35% aptaujāto piedzīvojuši nemieru un trauksmi, 29% izjutuši pastāvīgu stresu vai spriedzi, bet vēl 28% respondenti - dusmas vai aizkaitināmību. Nomāktības un bezcerības izjūtu pēdējā gadā laikā piedzīvojuši 26% aptaujāto.
Aptauja atklāj arī to, ka 42% respondentu uzskata, ka vīrietim ar mentālās veselības problēmām jātiek galā pašam, nevis jāmeklē speciālista palīdzība.
Savukārt 63% aptaujāto atzīst, ka nekad nav pat apsvēruši iespēju vērsties pēc palīdzības pie speciālista.
Dati uzrāda arī atšķirības starp paaudzem. Ja vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem speciālista palīdzību neizmantotu 49% vīriešu, tad vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem - 76%.
Kampaņas eksperti norāda, ka jaunāka gadagājuma vīriešu starpā attieksme pakāpeniski mainās, un palīdzības meklēšana arvien retāk tiek uztverta kā vājuma pazīme.
Situācijas uzlabošanai svarīgi ir ne tikai mainīt pašu vīriešu attieksmi pret mentālās veselības problēmām, bet arī palielināt līdzcilvēku iesaisti, mudinot meklēt profesionāļu palīdzību.
Kampaņas organizatori uzsver, ka situācija ir satraucoša arī plašākā kontekstā - Latvijā joprojām vīriešu pašnāvību skaits ir trīs reizes lielāks nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES). Par to liecina ES statistikas biroja "Eurostat" dati par mirstību pašnāvību dēļ pēc dzimuma. Latvijas kontekstā īpaši kritiska situācija ir vīriešiem vecuma grupā no 45 līdz 59 gadiem.
"Veselības centru apvienības" un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas neirologs Jānis Mednieks skaidro, ka aptaujas dati liecina par to, ka mentālās veselības problēmu noklusēšana joprojām tiek kļūdaini pieņemta kā vīriešu spēka, izturības apliecinājums. Tādēļ svarīgi mērķtiecīgi mazināt aizspriedumus un veicināt izpratni par mentālo veselību kā neatņemamu vispārējās veselības sastāvdaļu, uzsver Mednieks.
Viņš norāda, ka meklēt profesionālu palīdzību ir atbildīgs un arī sabiedriski nozīmīgs solis, kas var būtiski samazināt smagu seku risku.
Speciālists uzsver, ka katrā dzīves situācijā svarīgi skatīties nevis ar redzējumu, ko cilvēks nevar, bet tieši otrādi - ko viņš spēj un ko var darīt, lai spētu vairāk. Tas attiecināms arī uz mentālo veselību, uzsver Mednieks.
Sociālo kampaņu "Tavs klusums nav spēks" līdz šā gada 16. martam organizē Latvijas zāļu ražotājs "Olpha" kopā ar "Veselības centru apvienību", "Centrālo laboratoriju" un "Mēness aptieku".