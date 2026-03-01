Rīgā uzdarbojas puķu zagļi - atkārtoti apzagts ziedu automāts
Otro reizi divu nedēļu laikā Rīgā, Tērbatas ielā, apzagts ziedu tirdzniecības automāts, informē uzņēmums "Floway". Zādzība notikusi sestdienas rītā ap plkst. 5.00, kad no automāta nozagti divi ziedu pušķi.
Uzņēmums aicina iedzīvotājus ziedus iegādāties godprātīgi, nevis bojāt citu īpašumu, uzsverot, ka tas būtu gan vienkāršāk, gan izdevīgāk. Vienlaikus "Floway" norāda, ka uzņēmuma rīcībā ir video ieraksti ar personām, kuras pastrādājušas zādzību, un nepieciešamības gadījumā tie var tikt publiskoti.
Uzņēmums arī piebilst – ja kāda no dāmām sestdienas rītā saņēmusi minētos ziedu pušķus, jārēķinās, ka tie ir zagti.
@floway.lv
Mēs saprotam, ka kārdinājums ir liels, bet mūsu video ir pamācība, kā vienkāršāk un izdevīgāk iegādāties skaistos ziedu pušķus. 😊 Informējam, ka mums ir pieejami visi video ieraksti ar personām, kas šo pastrādāja un mēs tos varam arī publicēt. Un dārgās dāmas❗️ Ja šorīt saņēmāt šādus ziedu pušķus, ziniet, ka tie ir zagti un esiet uzmanīgas, jo tajos var būt stikli. Priecāsimies, ja sazināsieties ar mums.♬ original sound - floway.lv