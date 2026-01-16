Sprūds: ja Dānija lūgs, Latvija pievienosies militārajām mācībām Grenlandē
Ja Dānija aicinās Latviju iesaistīties, Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi piedalīties militārajās mācībās Grenlandē, pauž aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Aizsardzības ministrijas pārstāvji, sniedzot Sprūda viedokli, teica, ka Latvija vienmēr ir bijusi un būs gatava piedalīties mācībās, misijās un operācijās kopā ar sabiedrotajiem, lai stiprinātu un nodrošinātu NATO kolektīvo aizsardzību.
Ja Dānija aicinās Latviju iesaistīties, Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi piedalīties militārajās mācībās Grenlandē. Tā varam sniegt savu ieguldījumu reģiona un transatlantiskās drošības stiprināšanā, uzsvēra ministrs.
Ministrs vērsa uzmanību, ka Arktika ir stratēģiski nozīmīgs reģions, kurā nav pieļaujama Krievijas vai Ķīnas ietekmes palielināšanās.
Eiropas sabiedrotie ir nopietni uztvēruši ASV paustās bažas par Arktikas reģiona drošības izaicinājumiem un ir gatavi pastiprināt savu militāro klātbūtni Arktikā. Tādēļ Latvija ir gatava aktīvi iesaistīties militārajās mācībās gan Eiropas, gan NATO formātos. "Tādā veidā mēs varam stiprināt Eiropas un transatlantisko drošību," piebilda ministrs.
Jau ziņots, ka Dānija ir viena no Latvijas sabiedrotajām. Tāpat Dānija ir viena no NATO daudznacionālās brigādes Latvijā dalībvalstīm.
Savukārt NATO daudznacionālās divīzijas štābs "Ziemeļi" darbojas kā starptautisks militārs formējums, kurā Latvija un Dānija ir uzņēmušās ietvarvalstu lomu. Štābs ir izvietots Ādažos, Latvijā un Slāgelsē, Dānijā. Štāba "Ziemeļi" komandiere kopš 2023. gada ir ģenerālmajore Jete Albinusa no Dānijas.
Tāpat vēstīts, ka Francija pēc Dānijas lūguma sūta karavīrus uz Grenlandi, pievienojoties citiem Eiropas sabiedrotajiem militārajās mācībās "Operation Arctic Endurance" Arktikā, ceturtdien paziņojis Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Arī Vācijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka nosūtīs militārpersonas uz Grenlandi, norādot, ka šīs komandas mērķis būs izpētīt pamatnosacījumus iespējamam militārajam atbalstam Dānijai drošības garantēšanā reģionā.
Makrons norādījis, ka Francija piedalīsies Dānijas organizētajās kopīgajās mācībās "Operation Arctic Endurance", kurās piedalīsies arī Zviedrija un Norvēģija.
Trešdien Tramps savā platformā "Truth Social" paziņoja, ka Grenlandei jānonāk Savienoto Valstu rokās. "Nekas mazāks par to nav pieņemams," viņš piebilda.
Makrons trešdien brīdināja, ka jebkurš drauds Eiropas sabiedrotā suverenitātei radīs bezprecedenta sekas. Francija cieši uzrauga situāciju un paziņoja, ka rīkosies, pilnībā solidarizējoties ar Dāniju.