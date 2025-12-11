Lavrovs stāsta par Krievijas gatavību juridiski apsolīt neuzbrukt Eiropai un turpina to apsūdzēt agresijā
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka Krievija ir gatava juridiski apņemties neuzbrukt Eiropai. Tiekoties ar dažādu valstu vēstniekiem, Lavrovs kārtējo reizi atkārtoja, ka Krievija neplāno Eiropai uzbrukt, bet tieši otrādi, tā ir Eiropa, kas esot apsēsta ar agresiju pret Krieviju.
“Kas attiecas uz Eiropas bažām par Krievijas Federāciju, mūsu plāniem un mūsu nodomiem, es nevaru saprast tos motīvus, kuri vada Eiropas līderus,” paziņoja Lavrovs. “Mēs neperinām — prezidents [Vladimirs Putins] to ir skaidri pateicis — nekādus agresīvus plānus ne pret NATO dalībvalstīm, ne pret Eiropas Savienības dalībvalstīm. Esam gatavi rakstiski juridiskā dokumentā fiksēt attiecīgās garantijas,” viņš stāstīja.
Vienlaikus viņš pieprasīja, lai garantijas ir abpusējas, jo “otrajā pusē valda atklāta militāristiska apsēstība”, un šajā sakarā Lavrovs paziņoja, ka Krievija ir gatava “kaut tūlīt” karot ar Eiropu, ja tā uzbrukšot. Pirms tam, uzstājoties Krievijas Federācijas padomē, Lavrovs draudēja Eiropai, ja tā uzdrošināsies izvietot savu karaspēku Ukrainā vai atsavināt Krievijas aktīvus.
27. novembrī Krievijas diktators Vladimirs Putins jau izsmēja Rietumu bažas par iespējamo Krievijas uzbrukumu. “Krievija neplāno uzbrukt Eiropai, mums tas izklausās smieklīgi, patiešām, mēs nekad neesam to plānojuši, bet, ja viņi vēlas no mums to dzirdēt, nu labi, fiksēsim to. Nav problēmu,” viņš sacīja vizītes laikā Kirgizstānā.
Diktators piebilda, ka Eiropas Savienības valstu līderi, kuri publiski apgalvo saviem pilsoņiem, ka Krievija gatavojas uzbrukt Eiropai, un tādēļ aicina stiprināt aizsardzības potenciālu, ir “nedaudz pasisti” vai “kaut kādi krāpnieki”. “Grūti pateikt, kāds ir viņu motīvs, bet mūsu skatījumā tās ir pilnīgas blēņas, tie ir meli. Taču ja tas jau ir iespiests sabiedriskajā apziņā, ja viņi ir nobiedējuši savus pilsoņus un vēlas dzirdēt, ka mēs neplānojam un mūsu plānos nav nekādu agresīvu mērķu attiecībā uz Eiropu — lūdzu, mēs esam gatavi to nostiprināt jebkādā formā,” viņš stāstīja.
Lai aina būtu pilnīga, Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta (SVR) direktors Sergejs Nariškins, kurš pastāvīgi apsūdz Eiropas valstis Ukrainas rietumu teritoriju sagrābšanas perināšanā, pavisam nesen žurnālā "Razvedčik" (Izlūks) apgalvoja, ka Krievija nekad neiejaucas citu valstu iekšējās lietās un, atšķirībā no Rietumiem, nenodarbojas ar režīmu maiņu.
Tiesa, tie, kuriem nav zelta zivtiņas atmiņa, lieliski atceras gan Putina, gan viņa sulaiņu Lavrova, Dmitrija Peskova, Marijas Zaharovas un citu pastāvīgo dievošanos pirms 2014. gada, ka nav nekādu plānu sagrābt Krimu, bet vēlāko “neizpratni” par apsūdzībām invāzijas gatavošanā Ukrainā līdz pat pēdējai dienai pirms 2022. gada 24. februāra iebrukuma. Vēl vairāk, Lavrovs arī pēc invāzijas sākuma turpināja vienā mierā stāstīt, ka Krievija nemaz nav uzbrukusi Ukrainai, bet tieši otrādi — tie esot Rietumi, kas ar Ukrainas rokām uzbrukuši Krievijai.
⚡️Лавров: Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на Россию руками украинского режима используя неонацистов против РФ!
Там не только США,но и все страны НАТО участвуют,предоставляя оружие и вскрыв свои фашистскую личину! pic.twitter.com/U538ETJONg
Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin's claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says "the war we are trying to stop was launched against us."

The audience laughs at him.
The audience laughs at him.
pic.twitter.com/7ia9YVZGP6