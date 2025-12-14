Lavrovs divām Eiropas valstīm piedraud ar ukraiņu scenāriju: "Tas attiecas uz visām Krievijas kaimiņvalstīm"
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojumā Somijai un Zviedrijai licis nosaprast, kādi draudi tām pastāv.
"Telegram" kanālā "Ukraina 365" citēts izdevums "Ilta Sanomat", kas publicējis Krievijas ārlietu ministra vārdus. Ministrs atgādināja par Krievijas prasībām NATO no 1997. gada, kad tā pieprasīja aliansi nepaplašināties, neuzņemt Ukrainu un neizvietot karaspēka vienības ārpus valstīm, kurās tās jau atrodas.
"Tas nozīmē, ka Krievijas prasības attiecas ne tikai uz Ukrainu, bet arī uz Somiju un Zviedriju (jauniem NATO dalībniekiem 2023. un 2024. gadā) un uz visām Krievijas kaimiņvalstīm, kas pievienojušās NATO pēc 1997. gada," brīdināja Krievijas galvenais diplomāts.
Lavrovs savā izteikumā deva saprast, ka Ukraina nav izpildījusi Krievijas prasības, kas noveda pie kara, un kas notiks ar pārējām valstīm, laiks rādīs — iespējams, ukraiņu scenārijs.
Patiesībā Lavrovs ar šo paziņojumu mēģināja novelt atbildību par karu Ukrainā uz NATO un, protams, meloja, jo iemesli Krimas aneksijai, iebrukumam Donbasā un vēlāk visā Ukrainā slēpjas Krievijas un konkrēti Vladimira Putina iekarotāju un imperiālistiskajās interesēs, kā arī bezatbildībā, muļķībā un nekontrolējamā agresijā, raksta "Dialog.ua".