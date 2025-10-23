Medvedevs pēc Trampa atteikuma tikties ar Putinu: nu varam bez bremzēm slepkavot Ukrainā!
Krievijas eksprezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs atviegloti nopūties pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps atcēlis Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā paredzēto tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Vašingtona noteikusi sankcijas pret Krievijas naftas gigantiem: beidzot zudušas visas ilūzijas, ASV ir nostājusies uz kara takas ar Krieviju, nu varam Ukrainā karot “pa īstam”!
“Tramps atcēlis samitu Budapeštā. Jaunas ASV sankcijas pret mūsu valsti. Kas vēl? Būs jauni ieroči, neskaitot bēdīgi slavenos “Tomahawk”? Ja kādam no daudziem komentētājiem vēl saglabājās ilūzijas – lūdzu, saņemiet. ASV – mūsu pretinieks, un viņu pļāpīgais “miera nesējs” tagad pilnā mērā ir nostājies uz kara takas ar Krieviju,” savā “Telegram” kanālā pavēstīja Medvedevs.
“Jā, viņš pagaidām ne vienmēr aktīvi karo banderiešu Kijivas pusē, bet tagad tas ir viņa, nevis marazmātiķa Baidena konflikts! Protams, runās, ka viņš nevarēja citādi, pret viņu bija spiediens Kongresā utt. Tas nemaina galveno: pieņemtie lēmumi ir kara akts pret Krieviju. Un tagad Tramps pilnībā ir solidarizējies ar vājprātīgo Eiropu.”
Taču Medvedevs ir saskatījis lielu labumu faktā, ka Amerika nu ir Krievijas ienaidniece, gan nesamulstot no tā, ka krievu propagandistu acīs Amerika vienmēr ir bijusi ienaidniece, tikai lika cerības uz to, ka “mūsu Trampuška” to sagraus no iekšpuses. Labums ir šāds: beidzot var Ukrainā “karot pa īstam”, neaizsedzoties ar liekulīgo vīģes lapu par “humāno speciālo militāro operāciju”, kas nez kādēļ jau ilgst 1338 dienas jeb tikai nedaudz mazāk par krievu propagandas lielāko svētumu Lielo tēvijas karu – tas tiks pārspēts jau nākamā gada janvārī.
“Taču no Trampa svārsta kārtējās kustības ir arī viens acīmredzams ieguvums: tagad var pa visām banderiešu slēptuvēm [te viņš acīmredzami dod mājienu par Ukrainas valdības un armijas vadības objektiem – red.] maukt ar dažādiem ieročiem, neuztraucoties par nevajadzīgām sarunām. Un gūt uzvaru tieši tur, kur tikai tā ir iespējama. Uz zemes, nevis pie rakstāmgalda. Iznīcinot ienaidniekus, nevis slēdzot bezjēdzīgus “darījumus”,” dārd “kara vanags” Medvedevs.