Kamēr Krievija sola turpināt aviotriecienus Ukrainai, Baltais nams stāsta par Trampa "pozitīvo sarunu" ar Putinu
ASV prezidentam Donaldam Trampam bija pozitīva saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainu, pirmdien pavēstīja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
"Prezidents Tramps ir pabeidzis pozitīvu sarunu ar prezidentu Putinu par Ukrainu," paziņoja preses sekretāre. Sīkāku informāciju Levita nesniedza.
Tramps ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski tikās svētdien Floridā. Īsi pirms šīm sarunām ar Ukrainas prezidentu Trampam bija telefonsaruna ar Putinu.
Tramps svētdien pēc sarunām ar Zelenski paziņoja, ka Ukraina un Krievija tuvojas risinājumam par Donbasa teritoriju, taču tas joprojām ir sarežģīti.
Tikmēr Krievija paziņoja, ka pastiprinās savus triecienus Ukrainai, jo, lūk, tā esot uzdrošinājusies uzbrukt Kremļa diktatora Vladimira Putina Valdajas rezidencei Novgorodas apgabalā, par to paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps esot bijis šokēts par šo uzbrukumu un paudis atvieglojumu, ka neiedeva Ukrainai “Tomahawk” raķetes, apgalvojis Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
Lavrovs apgalvoja, ka uz Putina rezidenti esot lidojis 91 drons, visi iznīcināti, nekādas informācijas par cietušajiem vai kaitējumu neesot. Viņš draudēja, ka Krievija noteikti atriebsies un arī pārskatīs “sarunu pozīciju”. “Krievijas Federācijas sarunu pozīcija tiks pārskatīta, ņemot vērā Kijivas režīma galīgo pāreju uz valsts terorisma politiku,” aci nepamirkšķinot paziņojis Ukrainu jau 1405 dienas postošās agresorvalsts ārlietu un vienlaikus arī propagandas rupors Lavrovs. “Krievijas Federācijas bruņotie spēli jau ir noteikuši atbildes trieciena laiku un objektus.”
Savukārt Ušakovs pavēstīja, ka Putins telefonsarunā ar Trampu žēlojies ASV prezidentam, ka “faktiski uzreiz” pēc Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunām Floridā Ukraina esot sarīkojusi “teroristisku uzbrukumu” Putina rezidencei, un Tramps esot bijis šokēts. “Kā jau bija teikts, bez šaubām, tas ietekmēs amerikāņu pieeju darbam ar Zelenski, kuram pašreizējā administrācija, kā teica pats Tramps, paldies Dievam, nedeva “tomahaukus”,” par briesmīgajiem ukraiņiem žēlojās Ušakovs.
Diktatora padomnieks piebilda, ka kaut gan Putins uzsvēris gatavību cieši sadarboties ar “amerikāņu partneriem”, Kremlis mainīs savu sarunu pozīciju, un izmaiņas skars vairākas vienošanās ar ASV “par Ukrainas noregulējumu”. Putins atsevišķi esot brīdinājis, ka Krievijas atriebība ir neizbēgama. “Amerikāņiem uz to ir jāizturas ar sapratni. Ņemot vērā Kijivas īstenoto valsts terorismu, Krievija nevar rīkoties citādi,” paziņoja Ušakovs.