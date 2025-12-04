Medvedevs: NATO ir ienaidniece, kas jāiznīcina
NATO ir Krievijas ienaidniece un ar to sarunai ir jābūt īsai: ja tā nepadodas, to iznīcina, paziņojis bijušais Krievijas prezidents un tagadējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs.
NATO squawked gleefully about killing off the Russia–NATO Council. I must admit, I share their excitement. NATO is our enemy. What ‘council’ are we even talking about? There’s only one way to deal with enemies. As Gorky put it: “If the enemy doesn’t surrender, he is destroyed.”— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 3, 2025
“NATO priecīgi ķērc par Krievijas un NATO padomes likvidēšanu. Jāatzīst, ka esmu sajūsmā kopā ar viņiem. NATO ir mūsu ienaidniece. Par kādu vispār “padomi” mēs runājam? Ar ienaidniekiem tiek galā tikai vienā veidā. Kā teica Gorkijs: “Ja ienaidnieks nepadodas, viņu iznīcina.”” Medvedevs rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”.
Šeit viņš atsaucas uz krievu rakstnieka Maksima Gorkija 1930. gada 15. novembr slaveno rakstu Padomju Savienības galvenajā laikrakstā "Pravda", kas tika publicēts ar šādu virsrakstu laikā, kad apgriezienus uzņēma asiņainā tirāna Josifa Staļina represijas. Pēc tam Staļins šo frāzi izmantoja Otrā pasaules kara laikā, 1942. gada 23. februāra pavēlē: "Karš ir karš. Sarkanā armija sagūsta vācu karavīrus un virsniekus, ja viņi padodas gūstā, un saglabā viņiem dzīvību. Sarkanā armija iznīcina vācu karavīrus un virsniekus, ja viņi atsakās nolikt ieročus un ar ieročiem rokās mēģina paverdzināt mūsu Dzimteni. Atcerieties diženā krievu rakstnieka Maksima Gorkija vārdus: "Ja ienaidnieks nepadodas, viņu iznīcina.""
Vienlaikus Medvedevs piedraudēja, ka Krievija “natūrā” sagrābs reparācijas no “sakautajiem ienaidniekiem”, ja Eiropas Savienība nolems konfiscēt Krievijas aktīvus.
Pirms tam NATO ģenerālsekretārs Marks Rute informēja NATO valstu ārlietu ministrus, ka 2002. gadā izveidotā NATO un Krievijas padome tiek likvidēta. Par šīs organizācijas nāvi paziņoja arī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis, uzsverot, ka uzmanība jākoncentrē uz Eiropas drošības nodrošināšanu pret Krieviju, nevis ar Krieviju. Viņš uzsvēra, ka šī organizācija “tika izveidota laikā, kad šķita, ka Eiropas drošību var veidot kopā ar Krieviju, taču šie laiki ir aizgājuši, pateicoties Krievijas lēmumiem par invāzijām.” Reaģējot uz Krievijas diktatora Vladimira Putina kareivīgajiem izteikumiem par Eiropu, Sikorskis norādīja, ka “Krievija ir ievērojami vājākā pozīcijā, nekā to iedomājas.” “Savā ziņā tas, ka viņš mums draud, ir noderīgi, jo tas šeit koncentrē uzmanību uz Ukrainas atbalstīšanas jautājumu.”
Jāpiebilst, ka NATO un Krievijas padome tika izveidota 2002. gada 28. maijā NATO Romas samita laikā, lai alianse ar Krieviju sadarbotos, piemēram, terorisma apkarošanā un militārajā sfērā.
Šonedēļ Putins kārtējo reizi apgalvoja, ka Krievija negrasās uzbrukt Eiropai, un apsūdzēja eiropiešus vēlmē uzbrukt Krievijai. Taču ja tā notiks, Krievija ātri sakaus Eiropu, un no tās nekas pāri nepaliks, solīja diktators. Uzstājoties investīciju forumā Maskavā Putins ierasti apsūdzēja Eiropu “kara kuršanā”, jo tā atbalsta Ukrainu — kuru pati Krievija katru dienu posta jau gandrīz četrus gadus. “Mēs negrasāmies karot ar Eiropu, es jau par to simts reižu teicu. Taču ja Eiropa pēkšņi sagribēs karot un sāks, mēs esam gatavi [karot] jau tieši šobrīd, te nevar būt nekādu šaubu,” bravūrīgi stāstīja diktators. “Ja Eiropa ar mums sāks karu, man šķiet, ka tad ļoti ātri var rasties situācija, kurā mums vairs nebūs, ar ko vienoties.” “Tā taču nav Ukraina. Ar Ukrainu mēs rīkojamies ķirurģiskā veidā, akurāti, tā, lai … nu skaidrs, ja? Tas nav karš tiešā, mūsdienīgā šī vārda nozīmē.”
Путин – о «хирургическом» ведении войны на Украине:— Сергей Просто (@Dud47907Sergej) December 2, 2025
‘Если Европа вдруг начнет с нами войну... Всё будет очень быстро – это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом. Это не война в прямом смысле этого слова. Если Европа начнет с нами войну, может очень быстро… pic.twitter.com/IusICjxPqH
Tieši to pašu skandina arī Krievijas propagandisti, jo īpaši Vladimirs Solovjovs, proti, ka pret “brāļu tautu” krievu armija karo ļoti saudzīgi, bet Rietumiem uz šādu krievu humānismu nav, ko cerēt.
Pirms tam viņš palēja krokodila asaras par Krievijas invāzijā noslepkavotajiem Ukrainas iedzīvotājiem un ar zemi nolīdzinātajām pilsētām. “Tā ir Ukrainas tautas traģēdija, kas saistīta ar Kijivā varu sagrābušās zaglīgās huntas noziedzīgo politiku.”
Reaģējot uz Putina izteikumiem, Marks Rute uzsvēra, ka NATO ir un paliek aizsardzībai paredzētā alianse, taču ir gatava darīt visu nepieciešamo, lai aizsargātu savus iedzīvotājus un teritoriju.