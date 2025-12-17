Putins Eiropas līderus nosauc par “mazajiem sivēniem” un draud ar spēka eskalāciju Ukrainā
Krievijas diktators Vladimirs Putins trešdien asi vērsās pret Eiropas līderiem, nosaucot viņus par “mazajiem sivēniem”, un paziņojot, ka Krievija savus teritoriālos mērķus Ukrainā sasniegs vai nu ar diplomātijas, vai ar militāra spēka palīdzību.
Uzstājoties ar uzrunu ikgadējā Aizsardzības ministrijas sanāksmē, Putins sacīja, ka Maskavas tā dēvētās “speciālās militārās operācijas” mērķi tiks sasniegti “bez nosacījumiem”. “Ja viņi nevēlas saturīgu diskusiju,” viņš sacīja, “tad Krievija savas vēsturiskās zemes atbrīvos kaujas laukā.”
Putins apgalvoja, ka iepriekšējā ASV administrācija esot “apzināti virzījusi situāciju uz bruņotu konfliktu”, piebilstot, ka Vašingtona uzskatījusi — Krieviju iespējams novājināt vai pat iznīcināt īsā laika posmā.
Pēc tam viņš asi kritizēja Eiropas līderus, apsūdzot viņus pievienošanās Džo Baidena administrācijas politikai. “Eiropas mazie sivēni nekavējoties iesaistījās iepriekšējās Amerikas administrācijas darbā, cerot gūt labumu no mūsu valsts sabrukuma,” sacīja Putins.
Putina skarbie izteikumi izskanēja laikā, kad ASV amatpersonas apgalvoja, ka iepriekšējās sarunās ar Ukrainu Berlīnē esot atrisināti aptuveni 90% sarežģītāko jautājumu. Tomēr joprojām pastāv nopietnas šaubas par to, vai Krievijas līderis ir gatavs piekāpties savās plašajās prasībās.
Putins vairākkārt uzstājis, ka Kijivai jāatdod atlikušās Ukrainas kontrolē esošās Donbasa austrumu daļas — prasība, kuru Baltais nams atsevišķos brīžos šķietami ir atbalstījis, taču Ukraina to kategoriski noraidījusi. Maskava arī pieprasījusi stingrus ierobežojumus Ukrainas militārajām spējām, Rietumu karaspēka aizliegumu Ukrainas teritorijā un Rietumu militārā atbalsta izbeigšanu.
Trešdien Krievijas līderis arī noliedza, ka Maskava plānotu iebrukt NATO teritorijā, apgalvojot, ka tieši alianse gatavojoties iespējamai militārai konfrontācijai ar Krieviju, raugoties uz 2030. gadu.