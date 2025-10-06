Medvedevs grib, lai eiropieši sajūt kara draudus un "no bailēm aptaisās kā lopiņi, kurus ved uz kaušanu"
Kādreiz par “liberāli” uzskatītais Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs, kurš pēdējo gadu laikā pārvērties par vienu no asinskārākajiem “kara vanagiem” un ieguvis slavu ar rupjību pilnām publikācijām savā “Telegram” kanālā, nu sagribējis, lai eiropieši uz savas ādas sajustu, ko nozīmē kara iespējamība. Nevis vienkārši sajustu, bet no bailēm trīcētu kā “lopiņi, kurus dzen uz kaušanu”.
Savā “Telegram” kanālā Medvedevs apcerēja nesenās dronu trauksmes dažādās Eiropas vietās, par iespējamiem cēloņiem uzskatot gan ukraiņus, gan pašu eiropiešu specdienestus, gan Krievijas “pagrīdes” simpatizētājus, gan “Krievijas roku”. No visiem variantiem viņš, protams, kategoriski atmet gan pašas Krievijas darbību, jo Kremļa diktators Vladimirs Putins to “pilnīgi izvērsti nokomentēja”.
Taču galvenais nav tas, kurš šos dronus palaiž. Medvedevaprāt, galvenais ir tas, lai “negudrie eiropieši uz savas ādas sajustu, ko nozīmē kara bīstamība. Lai baidītos un trīcētu, kā stulbi dzīvnieki barā, kurus dzen uz kaušanu. Lai aptaisītos no šausmām, paredzot savas drīzās un mokošās beigas. Varbūt tad viņi sapratīs, ko nozīmē karš. Un noraus galvas saviem kropļiem, tādiem kā [Vācijas kanclers Frīdrihs] Mercs un [Francijas prezidents Emanuels] Makrons, kuri uz asinīm nopelna “piķi” un politiskos punktus,” kara kurināšanā turpināja vainot Eiropu Medvedevs, kura valsts jau 1321. dienu izposta Ukrainas pilsētas un nogalina tās iedzīvotājus.
Starp citu, Krievijas “speciālās militārās operācijas” ilgums vairs nav tālu līdz krievu propagandai iemīļotā Lielā tēvijas kara 1418 dienu ilgumam. Toreiz padomju armija ar Rietumu sabiedroto milzīgo atbalstu no Maskavas aizgāja līdz Berlīnei, kamēr pašreizējā Krievijas armija vēl līdz galam nav pat “atbrīvojusi” Donbasu, kura aizstāvēšanu Putins uzdeva par invāzijas ieganstu, un vairāk nekā trīsarpus gadu laikā spējusi sagrābt apmēram piektdaļu Ukrainas teritorijas (ieskaitot 2014. gadā anektēto Krimu un sekojošā Donbasa iebrukuma rezultātā izveidotās divas “tautas republikas”).
Pirms tam Medvedevs stāstīja, ka Krievija negrasās uzbrukt Eiropai, jo tas neesot izdevīgi, un vispār — Krievija vienmēr atnākusi uz Eiropu tikai kā atbrīvotāja, nevis kā sagrābēja”. Savukārt Eiropa nav spējīga uzbrukt Krievijai, jo “eiropiešu līderi ir nožēlojami deģenerāti”, kas neesot spējīgi uzņemties atbildību ne par ko nopietnu un viņiem nav stratēģiskās domāšanas. Tikmēr Krievijas propaganda nepagurusi stāsta, ka agresīvā Eiropa to vien sapņo, kā uzbrukt miermīlīgajai Krievijai, kura nevienam nekad neesot uzbrukusi.