Dažas stundas pēc Trampa izteikumiem, ka Zelenskim "nekā nav", okupanti veikuši masīvu triecienu pa Kijivu
Dažas stundas pēc tam, kad Tramps paziņoja, ka Zelenskim "nekā nav, kamēr es to neapstiprināšu", Krievija sāka plašu uzbrukumu Kijivai, ievainojot vismaz astoņus cilvēkus.
27. decembra rītā Kijiva un Kijivas apgabals vairākas stundas bija pakļauti plaša mēroga Krievijas uzbrukumam. Raķetes un droni trāpīja galvaspilsētai un apkārtējam reģionam, un par postījumiem tika ziņots praktiski katrā pilsētas rajonā un visā Kijivas apgabalā. Uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret dzīvojamām ēkām, komunālajiem pakalpojumiem, privātiem uzņēmumiem un enerģētikas objektiem.
Okupanti uzbruka ar droniem, kā arī spārnotajām, ballistiskajām un aeroballistiskajām raķetēm, pavēstīja amatpersonas.
Triecienā Kijivas apgabalā Bila Cerkvas rajonā nogalināta 1978. gadā dzimusi sieviete, pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Mikola Kalašniks.
Viens vīrietis ievainots, bet pieciem cilvēkiem Višhorodas rajonā bijusi akūta stresa reakcija, norādīja apgabala vadītājs.
Triecienā Kijivā cietuši 22 cilvēki, tostarp divi bērni, pavēstīja mērs Vitālijs Kličko.
12 cilvēki hospitalizēti, pārējiem snigta palīdzība uz vietas.
Triecienā Kijivā cietušas vairākas daudzstāvu dzīvojamās ēkas.
Holosijevas rajonā automašīnas aizdegās pēc tam, kad netālu no degvielas uzpildes stacijas nokrita atlūzas.
Kijivas Darnicas rajonā drons trāpījis 24 stāvu namam. Daļēji sagrauti 24. un tehniskais stāvs, pavēstīja Kličko. Ugunsgrēki izcēlās privātmājā, draudot izplatīties uz pansionātu, liekot iedzīvotājiem steidzami evakuēties. Tajā pašā rajonā drons ietriecās 24 stāvu dzīvojamā ēkā. Augšējā stāvā izcēlās ugunsgrēks, daļēji iznīcinot 24. un tehnisko stāvu.
Vēl viens drona trieciens tika reģistrēts daudzstāvu ēkas septītajā stāvā. Atlūzas bojāja arī tramvaju depo, un dega privātās automašīnas.
Dņepras rajonā 18 stāvu ēkai trāpīts trešā stāva līmenī.
Desnas rajonā pirmā stāva līmenī cietis deviņstāvu nams, bet Ševčenko rajonā izraisījies ugunsgrēks desmitstāvu ēkā, pauda Kličko.
Iepriekš intervijā "Politico" Tramps izteicās par tikšanos ar Zelenski. Baltā nama saimnieks 28. decembrī tiksies ar Zelenski Floridā, lai apspriestu plānu kara izbeigšanai Ukrainā. Dokumentā ir 20 punkti, lai gan Trampa administrācija sākotnēji plānoja 28. Nākotnes miera līgums ierosina izveidot demilitarizētu zonu Ukrainā gar kontakta līniju un sniegt drošības garantijas Kijivai. Tiek pieņemts, ka Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas valstis sniegs drošības garantijas Ukrainas pusei. "Viņam (Volodimiram Zelenskim - red.) nav nekā, kamēr es to neapstiprināšu. Redzēsim, ko viņš piedāvās. Domāju, ka mums būs laba tikšanās," sacīja Tramps.