Putins joprojām vēlas visu Ukrainu, secina ASV izlūkdienesti
ASV izlūkdienestu ziņojumi arī šonedēļ turpina brīdināt, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins nav atteicies no mērķa pārņemt kontroli pār visu Ukrainu, kā arī daļām Eiropas, atklājuši seši avoti, kas pārzina ASV izlūkošanas informāciju.
Šie ziņojumi rāda krasi atšķirīgu ainu no tās, ko zīmē ASV prezidents Donalds Tramps, kurš apgalvo, ka Putins vēlas izbeigt konfliktu.
Izlūkošanas dati arī ir pretrunā Krievijas līdera noliegumiem, ka viņš neapdraud Eiropu.
Piektdien Putins paziņoja, ka ir gatavs apspriest mieru. Putins arī paziņoja, ka Krievija negrasās uzbrukt Eiropai un neplāno jaunas "īpašas militārās operācijas".
"Nekādu operāciju nebūs, ja jūs pret mums izturēsieties ar cieņu," sacīja Putins, atbildot uz BBC korespondenta jautājumu par to, kādu nākotni Putins redz un veido Krievijai.
Putins vēlreiz atkārtoja savu veco tēzi, kā eiropieši "apmuļķojuši" Krieviju ar NATO paplašināšanos uz austrumiem. "Kā pie mums saka tautā, uzmeta, viņi vienkārši ignorēja mūsu drošības intereses," viņš teica.
ASV secinājumi palikuši nemainīgi kopš Putins 2022. gadā uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Tie lielā mērā saskan ar Eiropas līderu un izlūkdienestu vērtējumu.