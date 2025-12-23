NATO ģenerālsekretārs brīdina: lai novērstu Putina uzbrukumu, Eiropai jārīkojas nekavējoties
Noslēdzoties 2025. gadam, NATO ģenerālsekretārs Marks Rute aicinājis turpināt atbalstu Ukrainai, brīdinot, ka Eiropa saskarsies ar pieaugošiem drošības riskiem, ja tās apņēmība mazināsies.
Lai neļautu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam mēģināt uzbrukt kādai no NATO dalībvalstīm, Ukrainai ir jāpaliek stiprai, intervijā ziņu aģentūrai DPA uzsvēra Rute.
Viņš arī norādīja, ka NATO dalībvalstīm ir jāpalielina izdevumi aizsardzībai saskaņā ar saistībām, par ko valstis vienojās samitā Hāgā jūnijā.
"Ja mēs darīsim šīs divas lietas, mēs būsim pietiekami spēcīgi, lai sevi aizstāvētu, un Putins nekad nemēģinās," atzina Rute, runājot par iespējamo Krievijas uzbrukumu NATO.
Bijušais Nīderlandes premjerministrs arī sacīja, ka bruņošanās jāveic ātri, pretējā gadījumā, saskaņā ar izlūkdienestu novērtējumiem, situācija drošības jomā varētu kļūt bīstama jau 2027. gadā.
Rute norādīja, ka Krievija patlaban vairāk nekā 40% no valsts budžeta atvēl aizsardzībai, un piebilda, ka karš Ukrainā ir pierādījis Putina gatavību pieņemt lielus zaudējumus. Aplēsts, ka Krievijas uzsāktajā karā pret Ukrainu nogalināti vai ievainoti aptuveni 1,1 miljons krievu iebrucēju.