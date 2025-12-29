Zelenskis atbildējis, vai ir gatavs tikties ar Putinu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis skaidri pateicis, vai ir gatavs tikties ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu.
Zelenskis apliecināja, ka ir gatavs tikties ar Putinu jebkurā formātā, taču svarīgi, lai Krievijas līdera rīcība un vārdi sakristu. To Zelenskis sacīja tiešsaistes preses brīfingā, vēsta UNIAN.
Viņš norādīja, ka izskatās "mazliet dīvaini", ka Putins ASV prezidentam Donaldam Trampam saka, ka vēlas beigt karu un ka tas ir viņa nodoms, bet tajā pašā laikā medijos paziņo, ka vēlas un ir gatavs karu turpināt.
"Viņš triec mūsu virzienā raķetes, atklāti par to runā, priecājas par civilās infrastruktūras iznīcināšanas rezultātiem, dod kādas pavēles saviem ģenerāļiem – kur doties, ko sagrābt utt.," uzsvēra Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, Putina rīcība nesakrīt ar it kā mierīgo retoriku, ko viņš lieto sarunās ar Trampu.
"Es teicu ASV prezidentam, ka, manuprāt, šie visi vēstījumi ir nedaudz atšķirīga rakstura. Bet vēlreiz: kā tikšanās notiks, kādā formātā vienoties – mums tas nav svarīgi. Mēs esam gatavi. Svarīgi, lai Krievijas līdera vārdi un rīcība sakristu," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Vai iespējama Putina un Zeļenska tikšanās
"Fox News", atsaucoties uz avotu, vēsta, ka ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās ar Volodimiru Zelenski varētu kļūt par soli ceļā uz pirmo tiešo telefonsarunu starp Zelenski un Putinu vairāk nekā piecu gadu laikā.
Saskaņā ar sarunbiedra teikto tieši iespēja tiešai telefonsarunai starp Zelenski un Putinu tiek uzskatīta par galveno pavērsienu miera sarunu sagatavošanā.