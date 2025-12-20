Putins nosaucis iemeslu, kas novedīs pie bruņota konflikta starp Krieviju un Eiropu
Krievijas dikators Vladimirs Putins paziņojis, ka jebkādi Eiropas mēģinājumi bloķēt Kaļiņingradas apgabalu tiks uztverti kā tiešs apdraudējums, kas novedīs pie "līdz šim neredzētas konflikta eskalācijas" un pat plaša mēroga bruņota konflikta.
Šādu viedokli Kremļa saimnieks paudis 19. decembrī notikušās "Tiešās līnijas" preses konferences laikā. Lai gan Putins pauda cerību, ka Kaļiņingradas apgabala blokāde tomēr netiks īstenota, viņš nāca klajā ar asiem brīdinājumiem Rietumvalstīm.
"Ja mums tiks radīti šāda veida draudi, mēs šos draudus iznīcināsim. Un visiem tas ir jāsaprot un jāapzinās – šāda veida darbības novedīs pie līdz šim nepieredzētas konflikta eskalācijas, pacels to pilnīgi citā līmenī un paplašinās līdz pat plaša mēroga bruņotam konfliktam," draudēja Putins.
Krievijas līderis apgalvoja, ka "nekādu jaunu specoperāciju nebūs", ja vien pret Krieviju izturēsies ar cieņu un, viņa vārdiem sakot, "nevazās aiz deguna".
Neraugoties uz agresīvo retoriku, preses konferencē Putins piebilda, ka Maskava negrasoties uzbrukt Eiropai.