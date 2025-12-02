Putins sola ātri sakaut Eiropu: "Tā taču nav Ukraina, kur mēs kirurģiski akurāti!"
Krievijas diktators Vladimirs Putins kārtējo reizi apgalvoja, ka Krievija negrasās uzbrukt Eiropai, un apsūdzēja eiropiešus vēlmē uzbrukt Krievijai. Taču ja tā notiks, Krievija ātri sakaus Eiropu, un no tās nekas pāri nepaliks, solīja diktators.
Путин – о «хирургическом» ведении войны на Украине:— Сергей Просто (@Dud47907Sergej) December 2, 2025
‘Если Европа вдруг начнет с нами войну... Всё будет очень быстро – это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом. Это не война в прямом смысле этого слова. Если Европа начнет с нами войну, может очень быстро… pic.twitter.com/IusICjxPqH
Uzstājoties investīciju forumā Maskavā Putins ierasti apsūdzēja Eiropu “kara kuršanā”, jo tā atbalsta Ukrainu — kuru pati Krievija katru dienu posta jau gandrīz četrus gadus. “Mēs negrasāmies karot ar Eiropu, es jau par to simts reižu teicu. Taču ja Eiropa pēkšņi sagribēs karot un sāks, mēs esam gatavi [karot] jau tieši šobrīd, te nevar būt nekādu šaubu,” bravūrīgi stāstīja diktators. “Ja Eiropa ar mums sāks karu, man šķiet, ka tad ļoti ātri var rasties situācija, kurā mums vairs nebūs, ar ko vienoties."
“Tā taču nav Ukraina. Ar Ukrainu mēs rīkojamies ķirurģiskā veidā, akurāti, tā, lai … nu skaidrs, ja? Tas nav karš tiešā, mūsdienīgā šī vārda nozīmē.”
Tieši to pašu skandina arī Krievijas propagandisti, jo īpaši Vladimirs Solovjovs, proti, ka pret "brāļu tautu" krievu armija karo ļoti saudzīgi, bet Rietumiem uz šādu krievu humānismu nav, ko cerēt.
Viņš arī paziņoja, ka atņems Ukrainai piekļuvi Melnajai jūrai, ja tā turpinās iznīcināt Krievijas naftas kuģus, bet par kara izbeigšanu runās tikai ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju un negrasās runāt ne ar Eiropas līderiem, ne ar Ukrainas pārstāvjiem.
Pirms tam viņš palēja krokodila asaras par Krievijas invāzijā noslepkavotajiem Ukrainas iedzīvotājiem un ar zemi nolīdzinātajām pilsētām. "Tā ir Ukrainas tautas traģēdija, kas saistīta ar Kijivā varu sagrābušās zaglīgās huntas noziedzīgo politiku."