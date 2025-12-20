ASV Tieslietu ministrija publiskojusi tikai daļu no Epstīna failiem, Tramps tajos pieminēts minimāli
ASV Tieslietu ministrija piektdien publicēja tūkstošiem ar Džefriju Epstīnu saistītu failu, un šī publiskošana bija ilgi gaidīta, jo tā potenciāli varētu atklāt jaunu informāciju par mirušo pedofilu un viņa saikni ar ietekmīgiem cilvēkiem.
"Associated Press" vēsta, ka drīz pēc publiskošanas kļuva skaidrs, ka tā krietni atpaliks no šīm cerībām. Daļējā publiskošana saniknoja demokrātus, kuri apsūdzēja Trampa administrāciju mēģinājumos slēpt informāciju. Tieslietu ministrija paziņoja, ka turpinās publiskot dokumentus turpmākajās nedēļās.
Failu izgāztuve, kurā dominē fotogrāfijas, bet ir arī zvanu žurnāli, tiesas ieraksti un citi dokumenti, daudzi no kuriem tikuši rediģēti, notiek pēc tam, kad politiķi un sabiedrība uzsāka plašu kampaņu par pārredzamību attiecībā uz valdības izmeklēšanu pret bagāto finansistu.
Prezidents Donalds Tramps, kurš pirms abu sastrīdēšanās gadiem ilgi bija Epstīna draugs, mēnešiem ilgi centās saglabāt ierakstus slepenībā. Lai gan viņš nav apsūdzēts par pārkāpumiem saistībā ar Epstīnu, viņš ir apgalvojis, ka failos nav ko redzēt un sabiedrībai vajadzētu koncentrēties uz citiem jautājumiem.
19. novembrī, pakļaujoties politiskajam spiedienam no saviem republikāņu kolēģiem, viņš parakstīja likumprojektu, kas paredz lielākās daļas Tieslietu ministrijas failu par Epstīnu publiskošanu 30 dienu laikā. Baltais nams paziņoja, ka piektdien publiskotie faili parāda, ka administrācija ir "viscaurspīdīgākā vēsturē".
Lūk, daži secinājumi par Tieslietu ministrijas sākotnējo Epstīna failu publiskošanu.
Demokrātu publicētie Epstīna foto
Demokrāti, kuri vada Pārraudzības komiteju Pārstāvju palātā, piektdien publicēja 19 fotoattēlus un vēlāk vēl 70 fotogrāfiju, kas tika atrastas bēdīgi ...
Tajos ir tūkstošiem fotoattēlu, bet daudz mazāk failu nekā gaidīts
Likums, ko Tramps parakstīja pagājušajā mēnesī, noteica piektdienu par termiņu, līdz kuram Tieslietu ministrijai jāpublisko lielākā daļa savu failu par Epstīnu.
Pirms publiskošanas ģenerālprokurora vietnieks Tods Blanšs telekanālam "Fox News" sacīja, ka viņš sagaida, ka piektdien tiks publiskoti vairāki simti tūkstoši failu, kā arī vēl vairāki simti tūkstoši vēlāk.
Taču failu skaits, kas faktiski nonāca Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, šķita niecīgs salīdzinājumā ar kopējo gaidīto skaitu. Blanšs vēstulē Kongresam atzina, ka failu sagatavošana nav pabeigta. Ministrija paziņoja, ka plāno pabeigt Epstīna dokumentu sagatavošanu līdz gada beigām.
Starp publiskotajiem dokumentiem ir aptuveni 4000 failu — galvenokārt fotogrāfijas —, kas ietilpst apakškopā, ko Tieslietu ministrija raksturoja kā "Tieslietu ministrijas atklātās informācijas atklāšanu". Lielāko daļu fotogrāfiju uzņēma FIB, veicot kratīšanas Epstība mājās Ņujorkā un ASV Virdžīnu salās.
Iekļauti arī attēli ar aplokšņu, mapēm un kastēm, kas satur izmeklēšanas materiālus no dažādām ar Epstīnu saistītām izmeklēšanām. Daudzi ieraksti ir rediģēti, un visu, kas satur cietušo personu identificējošu informāciju, tostarp materiāli, kas attēlo seksuālu un fizisku vardarbību, nav atļauts publiskot.
Dažādi citi Tieslietu ministrijas piektdien publiskotie faili ietver tiesas ierakstus, publiskus ierakstus un atklātības dokumentus Pārstāvju palātas komitejām. Vismaz daļa no šiem materiāliem jau ir izplatīta publiskajā telpā pēc gadiem ilgām tiesas prāvām un izmeklēšanām.
No ārpasaules nošķirtā sala, kas piederēja pedofilam Džefrijam Epstīnam
Vairākas fotogrāfijas attēlo bijušo prezidentu Bilu Klintonu
Daudzās no visvairāk apspriestajām fotogrāfijām no failiem redzams bijušais Demokrātu partijas prezidents. Klintons ir atzinis, ka ceļojis ar Epstīna privāto lidmašīnu, taču ar pārstāvja starpniecību sacīja, ka viņam nav zināšanu par mirušā finansista noziegumiem.
Dažās fotogrāfijās Klintons ir redzams privātā lidmašīnā, tostarp vienā, kurā blakus sēž sieviete, aplikusi roku ap viņu. Viņas seja fotoattēlā ir rediģēta.
Citā fotogrāfijā viņš ir redzams baseinā kopā ar britu sabiedrības dāmu Gisleinu Maksvelu, kura ir notiesāta par jaunu meiteņu pievilināšanu pie Epstīna, lai viņš varētu viņas seksuāli izmantot, un ar citu personu, kuras seja ir rediģēta. Vienā fotogrāfijā viņš ir redzams kopā ar nelaiķi popzvaigzni Maiklu Džeksonu, dziedātāju Diānu Rosu un sievieti, kuras seja ir aizklāta.
Un vēl citā fotogrāfijā Klintons ir redzams burbuļvannā kopā ar sievieti, kuras seja ir rediģēta. Tieslietu ministrija nepaskaidroja, kā šīs fotogrāfijas ir saistītas ar kriminālizmeklēšanu.
Tomēr augsta ranga Baltā nama palīgi soctīklā "X" tām ātri pievērsa uzmanību.
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita uzrakstīja "Ak, vai!" un pievienoja šokētas sejas emocijzīmi, reaģējot uz Klintona fotoattēlu burbuļvannā.
Klintona administrācijas vadītāja vietnieks Andžels Urenja "X" ierakstā sacīja, ka "šeit nav runa par Bilu Klintonu", un apsūdzēja Balto namu mēģinājumos aizsargāt citus.
"Šeit ir divu veidu cilvēki," viņš rakstīja. "Pirmā grupa neko nezināja un pārtrauca attiecības ar Epstīnu, pirms viņa noziegumi nāca gaismā. Otrā grupa turpināja attiecības ar viņu pēc tam. Mēs esam pirmajā."
Klintons nekad nav ticis apsūdzēts par pārkāpumiem saistībā ar Epstīnu, un tikai tas, ka kāda vārds vai attēli ir iekļauti izmeklēšanas failos, nenozīmē pretējo.
Pedofila Džefrija Epstīna sala "Mazā Sentdžeimsa"
Negodā kritušajam ASV finansistam piederošo salu cilvēki mēdz dēvēt dažādos vārdos - pats Epstīns to sauca par "Mazo Sentdžeimsu", daudzi to ...
Nav jaunu atklāsmju par Trampu vai citiem
Dažiem, kas pēta piektdien publicētos ierakstus, visinteresantākās daļas bija par to, kuras augsta ranga personas parādījās reti vai nemaz.
Piemēram, Tramps failos ir minimāli pieminēts, un nelielais skaits fotoattēlu, kas viņu parāda, šķiet, ir bijuši publiski pieejami gadu desmitiem. Prezidents neminēja sākotnējo ierakstu publicēšanu piektdienas vakarā notikušā mītiņa laikā Ziemeļkarolīnā.
Paziņojumā ir iekļauta vismaz viena bijušā prinča Endrjū fotogrāfija, kurā viņš redzams smokingā, guļot uz vairāku sieviešu klēpja, kuras, šķiet, sēž formālā apģērbā. Viena no Epstīna apsūdzētājām, Virdžīnija Džufrē, apsūdzēja Epstīnu seksuālu kontaktu organizēšanā ar vīriešiem, tostarp princi.
Marina Lacerda, viena no sievietēm, kura apgalvo, ka pārdzīvojusi Epstīna seksuālu uzbrukumu, kas sākās 14 gadu vecumā, piektdien paziņoja, ka vēlas redzēt lielāku Tieslietu ministrijas pārredzamību un pauda neapmierinātību ar rediģēšanu un nepilnīgo publicēšanu.
"Vienkārši publicējiet failus," viņa teica. "Un pārtrauciet rediģēt vārdus, kas nav jārediģē."
Šo redzēja tiesa: Epstīna un Maksvelas intīmi draudzīgās attiecības
Britu sabiedrības dāma un augstāko aprindu pārstāve Gileina Maksvela atzīta par vainīgu jaunu meiteņu vervēšanā nu jau mirušajam amerikāņu finansistam ...
Daļēja failu publicēšana satrauc dažus likumdevējus
Vairāki likumdevēji kritizēja Trampa administrāciju par to, ka tā nav iesniegusi visus likumā noteiktos dokumentus.
Pārstāvju palātas locekļi Ro Khanna, demokrāts no Kalifornijas, un Tomass Masijs, republikānis no Kentuki, bija iesnieguši tā saukto atbrīvošanas no amata petīciju, kas galu galā noveda pie Kongresa balsojuma, kas piespieda publiskot Epstīna dokumentus. Piektdien abi sociālajos tīklos kritizēja daļējo publiskošanu.
Masijs rakstīja, ka tas "rupji neatbilst gan likuma garam, gan burtam". Khanna līdzšinējo publiskošanu nosauca par "sarūgtinošu".
"Mēs pieprasīsim faktisko dokumentu publiskošanu," viņš teica.
Senators Džefs Merklijs, demokrāts no Oregonas, sacīja, ka, neievērojot termiņu, administrācija liedz taisnīgumu Epstīna upuriem. Viņš piebilda, ka "izpēta visus ceļus un juridiskos instrumentus, lai panāktu taisnīgumu upuriem un pārredzamību Amerikas tautai".
Ja demokrātu likumdevēji tā izvēlēsies, viņi varētu vērsties tiesā, lai piespiestu Tieslietu ministriju ievērot likumu, taču tas gandrīz noteikti būtu ilgs process, kas noritēs, kamēr ministrija publiskos vairāk dokumentu.
Atsevišķi Pārstāvju palātas Uzraudzības komiteja ir izdevusi pavēsti Epstīna failu iesniegšanai. Tas varētu dot Kongresam vēl vienu iespēju piespiest komitejai izpaust vairāk informācijas, taču tas prasītu, lai republikāņi pievienotos viņiem Kongresa necieņas izskatīšanās lietā pret republikāņu administrāciju.