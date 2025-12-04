FOTO, VIDEO: lūk, kā izskatījās uz bēdīgi slavenā pedofila Epstīna salas "Mazā Sentdžeimsa"
Negodā kritušajam ASV finansistam Džefrijam Epstīnam piederošo salu cilvēki mēdz dēvēt dažādos vārdos - pats Epstīns to dēvēja par "Mazo Sentdžeimsu", daudzi to vienkārši sauca par "Epstīna salu", bet vietējie turējās pie nosaukuma "Pedofila sala", jo tieši šeit Epstīns piespieda nepilngadīgas meitenes nodarboties ar seksu ar ietekmīgiem vīriešiem.
Trešdien, 3. decembrī, ASV Pārstāvju palātas uzraudzības komitejas demokrāti publiskoja iepriekš neredzētus fotoattēlus no privātas salas Karību jūras reģionā, kas savulaik piederēja bēdīgi slavenajam pedofilam Džefrijam Epstīnam. Vienā no attēliem manāmas tukšas guļamistabas, citā istabā, kur sienas izrotātas ar dažādām sejas maskām, centrālais elements ir zobārsta krēsls, vēl kādā telpā redzams Epstīna attēls ar pāvestu Jāni Pāvilu II. Bet citā telpā manāma tāfele, uz kuras rakstīti tādi vārdi kā "vara", "maldināšana", "patiesība", "politisks".
Fotoattēli tiek publicēti laikā, kad demokrāti cenšas izdarīt spiedienu uz ASV prezidentu Donaldu Trampu, lai viņš publiskotu visus Epstīna dokumentus. "Mēs nepārtrauksim cīņu, kamēr nebūsim panākuši to, ka cietušie [Epstīna upuri] panāk taisnīgumu," vietnē "X" paziņoja Demokrātu uzraudzības komiteja.
Kas zināms par "Epstīna salu"?
Pedofilam Epstīnam piederēja divas salas, ko viņš dēvēja par "Mazo Sentdžeimsu", kas ir 28 hektāru liela, un "Lielo Sentdžeimsu", kuras lielums ir 67 hektāri. Mazāko no salām 1998. gada aprīlī par 12,3 miljoniem dolāru [10,5 miljoniem eiro] iegādājās uzņēmums "LSJ", kura vienīgais īpašnieks bija Epstīns.
2012. gadā biznesa sapulcē viņš publiski pauda, ka ASV Virdžīnu salas ir "ideālas", jo tās ir "tik ļoti izolētas [no pārējās pasaules]". Salas atrodas Karību jūras reģionā, un tām var piekļūt ar privātu helikopteru vai laivu.
Dzīves laikā Epstīns salu apmeklēja bieši, nereti ņemot uz to līdzi savus ietekmīgos draugus. Kā norada vietējie, nepilngadīgās meitenes visbiežāk tika vestas uz mazāko no salām. Arī Epstīna galvenā apsūdzētāja Virdžīnija Džufre, kas šī gada aprīlī gāja bojā, kā runā, pašnāvības ceļā, apgalvoja, ka Lielbritānijas princis Endrū viņu seksuāli izmantoja tieši "Mazajā Sentdžeimsā".
Dažas dienas pēc Epstīna mīklainās nāves Ņujorkas cietumā, 2019. gada 10. augustā FIB aģenti un Ņujorkas policijas departamenta "Mazajā Sentdžeimsā" veica kratīšanu. Tās rezultātā tika atrasts "ievērojams daudzums materiālu, tostarp vairāk nekā 300 gigabaitu datu un fizisku pierādījumu", tolaik norādīja FIB.
Pēc Epstīna nāves ASV Virdžīnu salas iesniedza tiesā civilprasību pret viņa mantojumu, apgalvojot, ka seksuālais noziedznieks izvaroja un uz savu salu nogādāja desmitiem jaunu sieviešu un meiteņu. Prasībā teikts, ka Epstīns izmantoja salu kā "ideālu slēptuvi", lai tirgotu jaunas meitenes "seksuālai verdzībai un izmantotu bērnus". Sūdzībā arī apgalvots, ka Epstīnam bija datu bāze, lai izsekotu jaunas meitenes, kuras potenciāli varētu nosūtīt uz "Mazo Sentdžeimsu".
Pirmajos "Epstīna failos", ko ASV apgabaltiesa Ņujorkā publicēja 2024. gada janvārī, izklāstītas Epstīna attiecības ar pasaules ietekmīgākajiem cilvēkiem – bijušajiem ASV prezidentiem, miljardieriem, Lielbritānijas princi un populārām slavenībām. Jau ziņots, par Krievijas kompromatu pret Donaldu Trampu un to saistību ar Epstīna skandālu.