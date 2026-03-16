Dziedātājas Martas Grigales dziesma iekarojusi Lielbritānijas nacionālo radiostaciju
Latvijas dziedātāja Marta Grigale ir izpelnījusies starptautisku atzinību, jo viena no viņas dziesmām pirmo reizi tika atskaņota prestižajā Lielbritānijas nacionālajā radiostacijā BBC Radio 1. Mūziķe sociālajos tīklos dalījusies ar emocionāliem video, atklājot šo satriecošo brīdi, kad viņa dzirdējusi savu mūziku ēterā.
"No Imantas aizkārpīties līdz BBC Radio 1 tomēr ir jāprot, ne? Kaut kas tomēr ir pareizi," stāsta mūziķe. Viņa atklāj, ka piepildījās viņas sapnis un neslēpj, ka BBC Radio 1 ir ļoti sarežģīti tikt, tāpēc ir ārprātīgi laimīga, ka viņai tas ir izdevies.
Dziesma vēl pat nav iznākusi, bet ir jau piedzīvojusi pasaules pirmatskaņojumu.
BBC Radio 1 ir Lielbritānijas vadošā radiostacija, kas specializējas mūsdienu populārajā mūzikā, aktuālajos topu hitos un nākotnes mūzikas trendos. Tā ir daļa no BBC, kas ir Lielbritānijas valsts mediju uzņēmums, un tiek uzskatīta par nozīmīgu platformu, kurā tiek atskaņota mūzika, kas ietekmē visu mūzikas industriju.
Šī atskaņošana sniedz vēl vienu iespēju Martai Grigalei nostiprināt savu pozīciju starptautiskajā mūzikas pasaulē un veicina viņas jaunā albuma popularitāti arī ārpus Latvijas robežām.