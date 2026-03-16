Šodien 19:47
Esi uzmanīgs! Latvijas mežos jau sastopamas pirmās ērces
Latvijas Valsts meži darbinieki informē, ka dažādos reģionos Latvijas mežos jau novērotas pirmās ērces. Šīs parazītiskās kukaiņi kļūst aktīvas, kad gaisa temperatūra pārsniedz +3 līdz +5°C.
Eksperti aicina ikvienu, kas dodas pastaigās dabā, būt uzmanīgiem un izvēlēties piemērotu apģērbu. Ieteicams valkāt gaišu un noslēgtu apģērbu, lai ērces būtu vieglāk pamanāmas un tās varētu ātrāk novērst. Pēc pastaigas ieteicams pārbaudīt apģērbu un rūpīgi apskatīt ķermeni, lai pārliecinātos, ka uz tā nav piesūkusies ērce.
Atgādinām, ka arī pagājušajā gadā pirmās ērces Latvijas valsts mežos tika novērotas jau marta sākumā. Tāpēc būt piesardzīgiem un ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus ir ļoti svarīgi.