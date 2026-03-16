Aptur Lielo kapu teritorijas attīstības projektu
Pretēji Rīgas Lielo kapu apkaimes iedzīvotāju lūgumam domes komiteja šodien nolēma anulēt 300 000 eiro finansējumu kapu teritorijas attīstības priekšizpētes un būvprojekta izstrādes projektam, tomēr solot neizlietoto finansējumu novirzīt kapu infrastruktūras attīstībai.
Kā informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien lēma šos līdzekļus ieskaitīt atpakaļ Rīgas pilsētas infrastruktūras fondā, lai nākotnē novirzītu tos kompleksai Lielo kapu attīstībai, tai skaitā infrastruktūras sakārtošanai un apgaismojuma ierīkošanai.
Lielo kapu teritorijas attīstības priekšizpētes un būvprojekta izstrādes projektam savulaik tika piešķirti 300 000 eiro, taču 2024. gadā Rīgas pieminekļu aģentūras rīkotais metu konkurss noslēdzās bez rezultāta un līdzekļi netika izmantoti.
Kā informē pašvaldība, Lielo kapu teritorijas attīstības koncepcija, kas izstrādāta 2022. gadā, paredz tās izmantošanu atpūtai, pastaigām, izglītojošām aktivitātēm un citām publiskām funkcijām, vienlaikus nosakot vadlīnijas teritorijas saglabāšanai un uzturēšanai nākotnē.
Tuvākajā laikā Rīgas dome plāno atjaunot un paplašināt sadarbības līgumu starp iesaistītajām pašvaldības institūcijām, lai nodrošinātu skaidru kompetenču sadalījumu un efektīvāku rīcību Lielo kapu saglabāšanā, apsaimniekošanā un attīstībā.
Savukārt Brasas apkaimes biedrība aicināja Rīgas domi neapturēt Lielo kapu labiekārtošanas projekta sagatavošanu un saglabāt finansējumu projektēšanas priekšizpēte.
Biedrība lūdza šo jautājumu šodien komitejas sēdē neskatīt, jo pēc biedrības domām, finansējuma anulēšana būtu tuvredzīgs lēmums.
Brasas apkaimes biedrība norāda, ka kopš 2020. gada ir atbalstījusi pašvaldības rīcību teritorijas sakārtošanas virzienā, taču pašreizējo procesa apturēšanu uzskata par iedzīvotājiem nedraudzīgu rīcību.
Brasas apkaimes biedrības pārstāvji norāda, ka 2025. gada nogalē bija lūguši tikšanos ar Rīgas domes priekšsēdētāju un iesaistīto komiteju vadītājiem.
Savukārt pērn 19. decembrī Rīgas apkaimju komisijā biedrības pārstāvji uzzinājuši, ka Lielo kapu labiekārtošana vairs netiek uzskatīta par politisku prioritāti un pastāv risks zaudēt infrastruktūras fondā paredzēto finansējumu.
Brasas apkaimes biedrībā uzsver, ka Lielie kapi ir nozīmīga teritorija Brasas un apkārtējo apkaimju iedzīvotājiem, un teritorijas sakārtošana tiek gaidīta jau gadu desmitiem.
Biedrība sagaida, ka Rīgas dome prioritāri risinās teritorijas labiekārtošanas jautājumu un sadarbībā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi nodrošinās Lielo kapu sakārtošanu, vienlaikus saglabājot teritorijas vēsturisko vērtību un uzlabojot iedzīvotāju drošību.