Aktieris Šons Penns "Oskara" ceremonijas vietā apmeklē Kijivu
ASV kinoaktieris Šons Penns svētdien nepiedalījās "Oskara" ceremonijā, kur ieguva balvu kā labākais otrā plāna aktieris, lai pirmdien apmeklētu Kijivu, kur viņš tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Penns ir vairākas reizes apmeklējis Ukrainu, demonstrējot savu atbalstu kara plosītajai valstij.
"Mēs varam teikt, ka viņš ir Ukrainā, bet tā ir viņa personīgā vizīte," ziņu aģentūrai AFP atklāja kāda Ukrainas amatpersona, piebilstot, ka Penns vēlas atbalstīt Ukrainu. AFP žurnālists redzēja aktieri, izkāpjam no automašīnas Kijivas centrā.
Penns, kurš veidojis dokumentālo filmu par Zelenski, šodien Kijivā tikās ar prezidentu. Šīs filmas pirmizrāde notika Berlīnes kinofestivālā 2023. gadā.
"Šon, pateicoties jums, mēs zinām, kas ir īsts Ukrainas draugs," sociālajos tīklos ierakstīja Zelenskis, publicējot fotogrāfiju, kurā viņi abi redzami prezidenta birojā. "Jūs esat atbalstījis Ukrainu kopš pirmās pilna mēroga kara dienas. Tā tas ir arī šodien," piebilda Zelenskis.
Penns svētdien ieguva "Oskaru" kā labākais otrā plāna aktieris par veikumu filmā "One Battle After Another" ("Cīņa pēc cīņas"). Šis ir viņa trešais "Oskars".
Zelenskis februārī intervijā AFP minēja "One Battle After Another" kā vienu no nesen redzētajām filmām un teica, ka viņam tā patikusi.
AFP vēsta, ka Penns arī plāno apmeklēt fronti Ukrainas austrumos.
Pagājušajā gadā Penns un rokzvaigzne Bono Kannu kinofestivālā aicināja Rietumus atbalstīt Ukrainu un uz sarkanā paklāja pozēja kopā ar Ukrainas karavīriem.