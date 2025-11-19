Epstīna noslēpumi nāks gaismā: ASV Kongress atbalsta materiālu publiskošanu
ASV Kongress otrdien atbalstīja pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Džefrija Epstīna lietas materiālu publiskošanu, izņemot tos materiālus, kuriem noteikts slepenības statuss.
Likumprojekts Pārstāvju palātā tika pieņemts ar 427 balsīm par un vienu pret, savukārt Senāts to atbalstīja bez apspriešanas. Šis likums paredz, ka Tieslietu ministrijai būs jāpublisko visi lietas dokumenti, sarakste un izmeklēšanas dati, kam nav slepenības statusa.
Nedēļas nogalē Tramps aicināja republikāņu kongresmeņus balsot par likumprojektu, sakot, ka viņam neesot nekā slēpjama.
Republikāņu kongresmeņi pagājušajā nedēļā publiskoja Epstīna mantojuma dokumentus 23 000 lappušu apjomā, un Pārstāvju palātas demokrāti pievērsa uzmanību e-pasta vēstulēm, kurās pieminēts Tramps. Tomēr nav pierādījumu, ka viņš būtu bijis iesaistīts noziegumos.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.