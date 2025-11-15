Pedofīls Džefrijs Epstīns: “Tramps ir bīstams” - ASV Pārstāvju palāta publicē saraksti
Atklāts, ka jaunākajā publiskotajā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna e-pasta vēstulē viņš Donaldu Trampu nosaucis par “bīstamu cilvēku”, vēsts žurnāls "People".
Šonedēļ Pārstāvju palātas deputāti publiskojuši vairākas e-pasta vēstules, kurās Džefrijs Epstīns it kā min, ka ASV prezidents ir "slikts cilvēks", vēsta žurnāls "People". Deputāti publiskoja 20 000 lappušu no Epstīna īpašuma arhīviem, tostarp it kā notikušu saraksti starp bijušo ASV finanšu ministru Lariju Samersu un Epstīnu 2017. gada 8. februārī. Sarakste noritējusi gandrīz trīs nedēļas pēc Trampa inaugurācijas 2017. gada 20. janvārī.
Epstīns Samersam it kā rakstījis: “Atceries, es tev teicu – esmu saticis ļoti sliktus cilvēkus, bet neviens nav tik slikts kā Tramps. Ne vienas pieklājīgas šūnas viņa ķermenī… jā, viņš ir bīstams,” vēsta "ABC News".
Kad "People" vērsās pēc komentāra, Baltā nama pārstāve Abigeila Džeksone pauda: “Šie e-pastu fragmenti neko nepierāda. Liberālie mediji izmisīgi cenšas novērst uzmanību no Demokrātu sakāves valdības dīkstāves cīņā.” Viņa piebilda, ka administrācija turpinās strādāt pie solījumiem, tostarp “padarīt Ameriku atkal pieejamu”.
Pēc e-pastu publiskošanas atkal pastiprinājusies uzmanība Trampa un Epstīna attiecībām — Epstīns gadu gaitā Trampu pieminējis vairākās vēstulēs. Trešdien demokrāti no Uzraudzības komitejas publiskoja trīs cenzētus e-pastu fragmentus: vienu, ko Epstīns rakstījis augstāko aprindu pārstāvei Gislēnai Maksvelai, un divus, ko viņš rakstījis Trampa biogrāfam Maiklam Volfam.
Pirmajā e-pastā, 2011. gada 2. aprīlī, Epstīns Maksvelai rakstījis: “Es gribu, lai tu saproti, ka suns, kas nav rējis, ir Tramps. [Cenzēta upura vārds] pavadīja stundas manās mājās kopā ar viņu, viņš nekad nav ticis pieminēts.” Maksvela atbildēja: “Es par to domāju…”
Citā sarakstē ar Volfu, 2015. gada 16. decembrī, žurnālists it kā brīdinājis Epstīnu, ka "CNN" debatēs Trampam varētu uzdot jautājumu par viņu attiecībām. Epstīns jautājis, kādu atbildi vajadzētu “izstrādāt” Trampam. Volfam piedēvētā atbildē teikts, ka labāk ļaut Trampam “pašam sevi iedzīt stūrī”. Ja Tramps noliegtu tikšanās, tas Epstīnam radītu “vērtīgu PR un politisko kapitālu”.
Trešajā e-pastā, 2019. gada 31. janvārī, Epstīns rakstījis par Mar-a-Lago un piebildis: “Tramps teica, ka viņš man lūdza atkāpties, nekad nebūt par biedru. Protams, viņš zināja par meitenēm, jo lūdza Gislēnai to apturēt.”
Atbildot uz šiem e-pastiem, Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita apsūdzēja Demokrātus “maldinošas informācijas izplatīšanā”, lai nomelnotu Trampu. Viņa norādīja, ka e-pastos pieminētā “nenosauktā cietusī” ir Virdžīnija Džufre, kura vairākkārt paziņojusi, ka Tramps nav bijis iesaistīts nekādās nelikumībās un pret viņu izturējās pieklājīgi.
Levita atgādināja, ka Tramps pirms daudziem gadiem izslēdza Epstīnu no sava kluba “par uzmākšanos darbiniecēm”.
Epstīnu arestēja 2019. gada jūlijā par nepilngadīgo seksuālo izmantošanu un tirdzniecību. Viņš noliedza vainu, taču tajā pašā gada augustā izdarīja pašnāvību Ņujorkas metropoles cietuma kamerā.