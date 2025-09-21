Donalds Tramps aicina ASV Tieslietu ministriju izrēķināties ar viņa politiskajiem pretiniekiem
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien savā platformā "Truth Social" publiski aicināja ASV Tieslietu ministriju uzsākt kriminālprocesus pret saviem politiskajiem oponentiem.
Ierakstā, kas bija adresēts tieslietu ministrei Pemai Bondi, Tramps pārmeta viņai to, ka vēl nav sāktas izmeklēšanas pret Kalifornijas senatoru Ādamu Šifu un Ņujorkas ģenerālprokuri Letīciju Džeimsu, kā arī bijušo FIB direktoru Džeimsu Komiju, kas izmeklēja Krievijas iesaisti pirmajās ASV prezidenta vēlēšanās, kurās uzvarēja Tramps.
"Viņi visi ir vainīgi kā grēks, bet nekas netiek darīts,” savā sociālajā vietnē pauda Tramps. Papildus eļļu ugunij pielēja arī Trampa sabiedrotais - ASV Mājokļu finansēšanas aģentūras vadītājs Bils Pultes, kurš apgalvoja, ka "Šifs, Džeimsa un vēl vairākas personas it kā esot viltojušas dokumentus savu hipotekāro kredītu pieteikumos".
Trampa izdarītā spiediena dēļ piektdien, 19. septembrī, no amata atkāpās ASV federālais prokurors Ēriks Zīberts, kurš atteicās uzsākt lietu pret Trampa oponentiem. Medijs "Washington Post" ziņoja, ka Zīberts atteicās ierosināt pret Džeimsu krāpšanas lietu, jo neesot bijuši nekādi pierādījumi, kas šādus Trampa apgalvojumus pamato. “Es viņu atlaidu, un šis ir kaut kas liels,” pēc Zīberta demisijas sacīja Tramps, piebilstot, ka viņa rīcību atbalstot arī “daudzi juristi un eksperti”.