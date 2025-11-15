Tramps noliedz, ka būtu bijis uz Epstīna salas un pieprasa izmeklēt pedofila attiecības ar Klintonu, kurš tur viesojies 28 reizes
ASV ģenerālprokurore Pema Bondi piektdien paziņoja, ka pēc prezidenta Donalda Trampa pieprasījuma ir likusi federālam prokuroram izmeklēt dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna attiecības ar Bilu Klintonu un citiem Trampa politiskajiem pretiniekiem.
Bondi platformā "X" paziņoja, ka uzdevusi vadīt šo izmeklēšanu Manhetenas prokuroram Džejam Kleitonam.
Republikāņu kongresmeņi šonedēļ publiskoja Epstīna mantojuma dokumentus 23 000 lappušu apjomā, un Pārstāvju palātas demokrāti pievērsa uzmanību e-pasta vēstulēm, kurās pieminēts Tramps.
Tramps, kurš gadiem ilgi bijis draugos ar Epstīnu, nepaskaidroja, kādus ar Epstīnu saistīstus noziegumus Tieslietu ministrijai vajadzētu izmeklēt.
Sociālo mediju ierakstā, kurā Tramps pieprasīja šo izmeklēšanu, ir minēti vairāki vīrieši, bet nevienu no viņiem Epstīna upuri nav apsūdzējuši seksuālos pārkāpumos.
Trump on Epstein: "I was never on his island. Bill Clinton, they say, went there 28 times."
The U.S. President keeps firmly denying any link to the Epstein case, accusing Democrats of using newly released letters and documents to drag down his ratings and cover up their own…
Dažas stundas pirms Bondi paziņojuma Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" ierakstīja, ka viņš lūgs ģenerālprokurori, Tieslietu ministriju un Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) izmeklēt Epstīna "iesaisti un attiecības" ar Bilu Klintonu un citiem vīriešiem, tai skaitā bijušo finanšu ministru Leriju Samersu un sociālā tīkla "LinkedIn" dibinātāju un Demokrātu partijas ziedotāju Rīdu Hofmanu.
Tramps, kurš nosaucis šo lietu par "Epstīna viltojumu, kurā iesaistīti demokrāti, nevis republikāņi", paziņoja, ka izmeklēšanai vajadzētu ietvert arī finanšu milzi "JPMorgan Chase", kas nodrošināja banku pakalpojumus Epstīnam, un "daudzus citus cilvēkus un institūcijas".
ASV prezidents stingri noliedz jebkādu saistību ar Epstīna lietu, apsūdzot demokrātus par nesen publiskoto vēstuļu un dokumentu izmantošanu, lai pazeminātu viņa reitingus un slēptu savas neveiksmes.
Tramps un Epstīns pazina viens otru kopš 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigām, taču viņu kontakti beidzās pēc tam, kad Tramps uzzināja, ka Epstīns ir izmantojis Mar-a-Lago, lai vervētu meitenes. Tomēr Epstīns savos ziņojumos atkārtoti pieminēja Trampu, apgalvojot, ka viņš "zinājis par meitenēm".
Tramps uzstāj, ka viņi nekad nav bijuši tuvi — tikai apgrozījušies vienās un tajās pašās aprindās. Viņš saka, ka ir gatavs ļaut FIB un Tieslietu ministrijai izmeklēt visus, kas saistīti ar Epstīnu, tostarp Klintonu, kuru viņš apsūdz "28 vizītēs" uz bēdīgi slaveno salu. "Es nekad nebiju viņa salā. Bils Klintons, kā runā, tur bija 28 reizes," paziņoja Tramps.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā.
Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.