"Neiespējamās tagadnes rēgi" - laikmetīgās mākslas izstāde un lasīšanas vakari Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
Līdz 19. aprīlim Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (MVM) skatāma laikmetīgās mākslas izstāde “Neiespējamās tagadnes rēgi”, kas aicina iepazīt ekofeminisma un dekolonizācijas tēmas. Izstādes rīkotāji – Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) un MVM – piedāvā plašu pavadošo programmu, tajā skaitā “Rēgu tējnīcu” – trīs mediētos lasīšanas vakarus, kurā tiks apspriesti svarīgi tekstu fragmenti un idejas.
Rēgu tējnīca ir unikāls pasākums, kas piedāvā izlasīt noteiktus tekstus un piedalīties diskusijās par tiem. Katrs lasīšanas vakars būs veltīts konkrētai tēmai, un dalībnieki saņems ieteikumus par papildu literatūru. Pasākumu vadīs atbilstoši jomas eksperti, piedāvājot dziļāku ieskatu un veicinot grupu diskusiju.
Izstādes pavadošā programma ietver arī kuratoru tūres un performances, kas ļauj padziļināti iepazīt izstādes tēmas. Tūres notiks 26. martā, 9. aprīlī un 19. aprīlī. Savukārt izstādes noslēgumā – 19. aprīlī – apmeklētājiem būs iespēja piedalīties divās performancēs, kurās mākslinieki un dalībnieki izspēlēs jautājumus par identitāti, pieredzi un cilvēka ķermeni ekoloģiskā un kolektīvā kontekstā.
Reģistrācija dalībai lasīšanas vakaros jau ir atvērta, un ikviens interesents var pieteikties, aizpildot reģistrācijas anketu. Iespēja piedalīties šajos unikālajos pasākumos ļaus dziļāk izprast mūsdienu mākslas un sociālās tēmas, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un pasaules skatījumu.
