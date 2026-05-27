Dietoloģe nosauc ārkārtīgi svarīgu vielu, kuras cilvēku uzturā bieži trūkst
Šai vielai ir galvenā loma smadzeņu, sirds darbības un organisma kopējā attīstībā.
Sertificēta dietoloģe un ilgmūžības eksperte Mičiko Tomioka paziņoja, ka daudzi cilvēki mūsdienās neuzņem pietiekamu daudzumu omega-3 taukskābju — uzturvielas, kam ir būtiska nozīme smadzeņu, sirds darbībā un organisma kopējā attīstībā. Par to raksta "CNBC Make It".
"Kad es uzaugu Naras pilsētā Japānā, mans ikdienas uzturs ietvēra tādus pamatproduktus kā zivis, soja un jūraszāles. Visi šie produkti ir omega-3 taukskābju avoti — neaizvietojamie tauki, kurus organisms pats nespēj izstrādāt un kuri jāuzņem ar pārtiku," viņa norādīja.
Pēc ekspertes teiktā, omega-3 pastāv trīs galvenajās formās — DHA, EPA un ALA — un katra no tām atšķirīgi veicina veselību. Pašlaik Tomioka dzīvo ASV un saka, ka daudzi viņas klienti neuzņem pietiekamu omega-3 daudzumu.
"Es viņiem iesaku galveno uzsvaru likt uz pārtikas produktiem, bet uztura bagātinātājus izmantot tikai kā papildu avotu. Tādējādi jūs iegūstat arī citus olbaltumvielu, vitamīnu un minerālvielu ieguvumus. Taču pirms uztura maiņas ir svarīgi vispirms konsultēties ar ārstu," viņa uzsvēra.
Dietoloģe nosauca trīs omega-3 labvēlīgās īpašības.
Labvēlīgas smadzenēm un acīm
Omega-3 DHA nodrošina ārkārtīgi svarīgu atbalstu mūsu smadzenēm, apgalvo Tomioka. Pēc viņas teiktā, šī skābe palīdz izstrādāt hormonu ar nosaukumu neiroprotektīns, kas aizsargā smadzenes un acu tīkleni no stresa un iekaisuma. Šo omega-3 veidu iespējams uzņemt no treknām zivīm.
"Man patīk ēst zivis četras līdz piecas reizes nedēļā, izvēloties tipisku japāņu porciju — apmēram 60–85 gramus. Lieliskas izvēles ir skumbrija, lasis, konservētas sardīnes un trekna siļķe," ieteica eksperte.
Veicina sirds veselību
Omega-3 EPA ir pazīstama ar savu labvēlīgo ietekmi uz sirdi, tostarp palīdz kontrolēt asinsspiedienu.
"Parasti šo omega-3 veidu es uzņemu no treknām zivīm, jūras veltēm, piemēram, austerēm un mīdijām, kā arī dažādiem jūraszāļu veidiem — nori, kombu, vakame, hidžiki un arame," dalījās dietoloģe.
Tāpat, pēc viņas teiktā, šim nolūkam var lietot arī lasi.
Svarīgas organisma ilgtermiņa attīstībai
Omega-3 ALA ir svarīga organisma kopējai augšanai un attīstībai. Mūsu ķermenis izmanto ALA, lai papildus ražotu EPA un DHA, skaidroja Tomioka.
"Ja jūs neēdat jūras veltes vai vienkārši tās negaršo — tas ir pilnīgi normāli. Pieejami augu valsts omega-3 ALA avoti ir linsēklas un čia sēklas, valrieksti, lapu zaļumi un sojas produkti, piemēram, tofu, edamame un natto," pastāstīja eksperte.