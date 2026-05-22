Āfriku pārņēmis jauns, neārstējams Ebolas vīrusa uzliesmojums; miruši jau 160 cilvēki
Ebolas slimības uzliesmojumā Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) iespējamo inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 671, bet miruši 160 cilvēki, paziņoja Veselības ministrija.
Ministrija pavēstīja, ka 64 inficēšanās gadījumi un seši nāves gadījumi ir apstiprināti, veicot laboratorijas testus.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) trešdien bija ziņojusi, ka ir reģistrēti ap 600 iespējamo inficēšanās gadījumu un vairāk nekā 130 nāves gadījumu. Patiesais inficēšanās gadījumu skaits var būt lielāks, jo nav reģistrēti visi gadījumi.
Kaimiņvalsts Ugandas Veselības ministrija paziņoja, ka līdz šim ir apstiprināti divi inficēšanās gadījumi. Abi inficētie bija Kongo DR pilsoņi, un viens no viņiem nomiris.
Āfrikas Slimību kontroles un profilakses centrs ziņoja, ka uzliesmojums sācies Kongo DR ziemeļaustrumos Ituri provincē, kas robežojas ar Ugandu un Dienvidsudānu. Tas ir 17. Kongo DR reģistrētais Ebolas uzliesmojums kopš 1976. gada.
Situāciju sarežģī tas, ka šis uzliesmojums saistīts ar reto Ebolas vīrusa Bundibugjo paveidu, kam nav vakcīnas un specifiskas ārstēšanas.