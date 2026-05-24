Kongo austrumos aizdedzināts vēl viens Ebolas ārstēšanas centrs, aizbēguši 18 iespējamie inficētie
Nikni iedzīvotāji pilsētā, kas ir Ebolas uzliesmojuma epicentrs Austrumāfrikas Kongo, uzbruka un aizdedzināja telti, kas bija daļa no veselības centra, kur ārstē cilvēkus ar vīrusu, paziņoja personāls. Tas ir jau otrais šāda veida uzbrukums reģionā nedēļas laikā.
Sākotnējās ziņas liecina, ka neviens nav cietis, taču, pacientiem bēgot no uguns, 18 cilvēki ar aizdomām par Ebolas infekciju aizbēga un tagad nav atrodami, paziņoja vietējās slimnīcas direktors.
Dusmīgie iedzīvotāji pie klīnikas Mongbvalu ieradās piektdienas vakarā un aizdedzināja telti, kas bija paredzēta aizdomīgiem un apstiprinātiem Ebolas gadījumiem, ko nodrošināja humānā organizācija "Ārsti bez robežām", pastāstīja Mongbvalu slimnīcas direktors, dakteris Ričards Lokudi.
"Mēs stingri nosodām šo rīcību, jo tā izraisīja paniku personālā un noveda pie 18 aizdomās turēto gadījumu aizbēgšanas sabiedrībā," viņš sacīja.
Ceturtdien vēl viens ārstēšanas centrs Rvamparas pilsētā tika aizdedzināts pēc tam, kad ģimenes locekļiem bija liegts savākt vietējā iedzīvotāja, kurš, iespējams, miris no Ebolas, ķermeni.
Ebolas upuru apbedīšana izraisa dusmas un neapmierinātību
Ebolas upuru ķermeņi var būt ļoti lipīgi un veicināt tālāku izplatību, kad cilvēki gatavo tos apbedīšanai un pulcējas uz bēru ceremonijām. Bīstamo darbu apbedīt upurus cenšas pārvaldīt varas iestādes, kas reizēm izraisa protestus no ģimeņu un draugu puses.
Rvamparas pilsētā sestdien notika kopienas apbedīšana stingrā drošībā, jo spriedze starp veselības darbiniekiem un vietējo sabiedrību bija augsta, pastāstīja Deivids Basima, Sarkanā Krusts komandas vadītājs apbedīšanas uzraudzībā.
Apbedīšanu uzraudzīja bruņoti karavīri un policija, kamēr Sarkanais Krusts baltos aizsargtērpos nolaida hermētiski noslēgtas zārku lūkas. Raudošie ģimenes locekļi stāvēja drošā attālumā.
Basima sacīja, ka viņu komanda, ierodoties notikuma vietā, "saskārās ar daudzām grūtībām, tostarp pretestību no jauniešiem un sabiedrības".
"Bijām spiesti brīdināt varas iestādes, lai tās nāktu mums palīgā, vienīgi drošības nolūkos," teica Basima.
Austrumāfrikas Kongo varas iestādes piektdien aizliedza bēru vakarus un pulcēšanās virs 50 cilvēkiem, lai ierobežotu vīrusa izplatību.
Pasaules Veselības organizācija brīdina par augstu epidēmijas risku
Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir norādījusi, ka uzliesmojums Kongo tagad rada "ļoti augstu" risku. Iepriekš tas bija klasificēts kā "augsts", bet globālā izplatība tiek uzskatīta par zemu.
PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebrejesus piektdien norādīja, ka Kongo ir apstiprināti 91 gadījumi un desmit nāves, taču uzliesmojums tiek uzskatīts par "krietni lielāku".
Bundibuyo vīrusam — retam Ebolas veidam — šobrīd nav pieejama vakcīna. Tas vairākas nedēļas izplatījās nemanīts Ituri provincē pēc pirmās zināmās nāves, kamēr varas iestādes testēja vēl vienu izplatītāku Ebolas vīrusa veidu, kas izrādījās negatīvs. Šobrīd Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) no Ebolas slimības miruši vismaz 204 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 867, tomēr skaits varētu pieaugt, kad tiks paplašināta uzraudzība.
Dr. Žans Kaseja, Āfrikas Slimību kontroles un profilakses centru ģenerāldirektors, uzsvēra, ka reakcijai uz uzliesmojumu jāietver uzticības veidošana ar kopienām.
Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācija sestdien paziņoja, ka trīs no tās brīvprātīgajiem miruši uzliesmojuma dēļ Mongbvalu. Aģentūra uzskata, ka trīs veselības darbinieki inficējušies 27. martā, strādājot ar mirušajiem cilvēkiem humānās misijas ietvaros, kas nebija saistīta ar Ebolu.
Ja tas tiks apstiprināts, tas būtiski pārbīdīs uzliesmojuma sākuma laiku, kas iepriekš tika noteikts kā pirmais apstiprinātais nāves gadījums 2026. gada aprīļa beigās Bunia pilsētā, Ituri provinces galvaspilsētā.
ASV aizliedz zaļās kartes turētājiem ceļot no Ebolas skartajām valstīm
ASV federālās veselības iestādes piektdienas vakarā paziņoja, ka aizliedz zaļās kartes turētājiem, kuri bijuši valstīs, ko skārusi Ebolas epidēmija, atgriezties ASV.
Zaļās kartes turētāji ir personas, kas nav ASV pilsoņi, bet kurām ir dota pastāvīga dzīvošanas un darba atļauja ASV.
Saskaņā ar Federālās reģistra paziņojumu piektdien, ASV valdība ievieš noteikumu, kas ierobežo zaļās kartes turētājus, kuri nesen atradušies Kongo, Ugandā vai Dienvidsudānā, no atkārtotas iebraukšanas ASV.
Nav skaidrs, kāpēc Dienvidsudāna iekļauta sarakstā, jo šobrīd šajā uzliesmojumā nav apstiprināti Ebolas gadījumi.
Šāds aizliegums nodrošinās, ka Ebolas skrīnings, kontaktpersonu izsekošana, karantīnas un medicīniskās uzraudzības pasākumi būs pieejami ASV pilsoņiem, saskaņā ar paziņojumu.
Federālie likumi paredz periodu pirms šādu lēmumu stāšanās spēkā, taču ASV Veselības un cilvēku pakalpojumu departaments var apgalvot, ka rīkojums var stāties spēkā nekavējoties noteiktos apstākļos.